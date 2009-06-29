حوادث اخیر کشور صدمات فراوانی به صنعت توریسم در ایران زده است

یک کارشناس ارشد توریسم در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب گفت : کشورما اگر چه در حوزه جذب توریست خارجی تاکنون چندان موفق نبوده است، اما با این همه یک میزان حداقلی از ورود گردشگران کشورهای دیگر وجود داشت که در روزهای اخیر و به دلیل مسائل و بحرانهای ناشی از انتخابات این مقدار نیز نزدیک به صفر شده است.

حسین ذوالفقاری تاکید کرد : در سالهای گذشته کشورهای رقیب ما مانند ترکیه و دبی در منطقه با فراهم ساختن زیرسازهای مورد نیاز توانستند به میزان قابل توجهی نسبت به جذب توریسم اقدام کنند که این مسئله موجب شد آنها از این راه درآمدهای قابل توجهی به دست بیاورند.

کارشناسان گردشگری با اشاره کم شدن درآمد صنعت توریسم کشور و تاثیر آن بر دیگر بخشها معتقدند که حوادث اخیر موجب شده است تا این صنعت کم رمق و کم رونق بیش از پیش دچار دستخوش بشود و تاثیرات خود را علاوه بر این بر نظام تجاری کشور و همچنین وضعیت اشتغال در کشور نیز نشان بدهد.

ذوالفقاری در ادامه یادآور شد : به هر حال درآمد بخشی از مردم و نظام تجاری کشور ما به ورود گردشگران کشورهای خارجی و ارزی که میزان ارزی که آنها به کشور وارد می کنند متکی هستند و با عدم ورود این افراد آنها نیز در آمد و شغل خود را از دست می دهند.

این کارشناس ارشد توریسم با تاکید بر آثار دیگر این حوادث تاکید کرد : با توجه به اینکه حوادث ناشی از پیامدهای انتخابات در کشور ما بازتاب زیادی داشته است این مسائل بر روی گردشگری داخلی نیز تاثیر خود را گذاشته است و شهروندان کشور نیز کمتر به انجام سفر در داخل دست می زنند.

این صاحب نظر مسائل اداری و اجتماعی گفت : به دلیل غیر عادی بودن وضعیت داخلی این مسائل حتی ممکن است منجر به خروج سرمایه از کشور نیز بشود که در صورت تداوم وضع موجود پیامدهای بسیار زیادی خواهد داشت.