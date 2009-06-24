رژیم اسرائیل آزادی "گیلعاد شالیت" را غیر ممکن دانست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزالم پست، "بنیامین نتانیاهو" در طول سفر خود به رم گفت من هیچ اطلاعی در این مورد ندارم و تاکنون چنین گزارشی به من نرسیده است.

همچنین خانواده شالیت اعلام کردند که چنین گزارشی صحت ندارد و در پاسخ به سوال یک خبرگزاری فلسطینی مبنی بر آزادی شالیت اعلام کردند که انتقال گلعاد به مصر غیر ممکن و محال است.

پیشتر ایهود اولمرت اعلام کرده بود : به ما می ‌گویند که درخواست برای آزادی 1500 فلسطینی در قبال آزادی شالیت، غیرواقعی است. این عدد که ما مطرح کرده‌ایم نزدیک به ده درصد تعداد زندانیان فلسطینی در زندان‌های اسراییلی است. اسراییل بیش از یازده هزار نفر از بهترین فرزندان فلسطین را زندانی کرده است. حماس نیز خواستار آزادی برخی از قهرمانان فلسطینی است که به خاطر فلسطین فداکاری کرده و بهترین سال‌های عمر خود را در زندان بسر برده‌اند.



