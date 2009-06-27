مدیر سرای اهل قلم در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: طراح این نشستها کامران پارسی نژاد است که با همکاری سرای اهل قلم این نشستها را در چند مرحله برگزار می‌کند.

احسان عباسلو افزود: در این نشستها صد اثر از صد نویسنده که نشر تکا با حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همزمان با بیست و دومین نمایشگاه کتاب تهران منتشر کرده است با حضور نویسندگان این آثار و منتقدان ادبی کشور نقد و بررسی خواهد شد.

عباسلو در ادامه تصریح کرد: تا کنون 12 اثر از این صد اثر برای نقد و بررسی در مرحله اول انتخاب شده که در این مرحله تا پایان تابستان سال جاری هر هفته روزهای یکشنبه به نقد و بررسی یک اثر اختصاص می‌یابد.

به گفته مدیر سرای اهل قلم این نشستها که پارسی‌نژاد دبیری آنها را به عهده خواهد گرفت عبارتند از: روز 7 تیرماه نقد بررسی مجموعه داستان "عکسی در آینه دلم" نوشته محسن پرویز با سخنرانی فیروز زنوزی جلالی و شهرام شفیعی. روز 14 تیر ماه نقد و بررسی"انفجار کیک خامه‌ای" نوشته شهرام شفیعی با سخنرانی جهانگیر خسرو شاهی و محمد رضا بابایی. روز 21 تیرماه نقد و بررسی"پشت دیوارشب" نوشته محمدرضا سرشار با سخنرانی فیروز زنوزی جلالی و شهریار زرشناس. روز 28 تیر ماه نقد و بررسی"یک نفس تا بهار" نوشته داوود امیریان با حضور مراد حاصل و علی اکبر والایی. روز 4 مرداد ماه نقد و بررسی"قصه‌های شب چله" نوشته محمد میرکیانی با حضور ابراهیم حسن بیگی و علی کاشفی خوانساری .روز 11 مرداد نقد و بررسی "آخرین روزهای بهار" نوشته حسین فتاحی با حضورعلی اکبر والایی و احمد عربلو. روز 18 مرداد ماه نقد و بررسی "شته ها و شکوفه ها" نوشته ابراهیم حسن بیگی با حضور محمد حنیف و علی الله سلیمی. روز 25 مرداد ماه نقد و بررسی "پائیز صحرایی" نوشته محمد رضا بایرامی با حضور منصوره‌شریف زاده و حسین فتاحی.روز یک شهریور ماه نقد و بررسی "دختران گیتی" نوشته منصوره شریف زاده با حضور بلقیس سلیمانی و محمدرضا گودرزی. روز 8 شهریور ماه نقد و بررسی "قصه‌ای به شیرینی عسل" نوشته شکوه قاسم نیا با حضورجعفر ابراهیمی شاهد و احمد عربلو.روز 15 شهریور ماه نقد و بررسی "افسانه نهال و خورشید" نوشته سمیرا اصلانپور با حضور راضیه تجار وجهانگیر خسرو شاهی. روز 22 شهریور ماه نقد و بررسی"قلعه سنگباران" نوشته جعفر ابراهیمی شاهد با حضور مراد حاصل و علی اکبر والایی.

این نشستها روزهای یکشنبه هر هفته از ساعت 17 تا 19 در تالار اجتماعات سرای اهل قلم به نشانی خیابان انقلاب، خیابان فلسطین، کوچه خواجه‌ نصیر، شماره 10 برگزار می‌شود.