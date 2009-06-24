آمادگی کمیساریای عالی برای برگزاری هر گونه انتخاباتی در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری البلاغ،"فرج الحیدری" تاکید کرد : کمیساریای عالی مستقل انتخابات برای برگزاری هرگونه انتخاباتی در کشور به ویژه همه پرسی درباره توافقنامه امنیتی امضا شده میان واشنگتن و بغداد و همچنین انتخابات پارلمانی آتی آماده است.

وی افزود : کمیساریا، پس از انتخابات متعددی که با نظارت آن برگزار شد، تجارب و مهارتهای فنی و لجستیکی زیادی درباره برگزاری انتخابات، کسب کرده است که این موضوع بر عملکرد و آمادگی آن برای برگزاری هر انتخاباتی در آینده تاثیر می گذارد.



حیدری خاطر نشان کرد : کمیساریا پیش از برگزاری هر انتخاباتی به دو چیز نیاز دارد نخست به اختصاص بودجه مالی و دوم به قانون مشخص تا هر انتخاباتی خواه پارلمانی یا محلی یا همه پرسی درباره یک مسئله را در صورت بروز تخلفات، ابطال کند.



وی درباره انتخاباتی که قرار است چند روز دیگر در منطقه کردستان عراق برگزار شود، گفت : کمیساریا برای برگزاری این انتخابات آماده شده است؛ هر چند آماده سازی برای این رویداد همچنان ادامه دارد.



دولت عراق در16 نوامبر گذشته توافقنامه امنیتی با آمریکا را تصویب کرد که به توافقنامه عقب نشینی نظامیان آمریکایی موسوم شده است. پارلمان عراق در 27 نوامبر(7 آذر 87)،به این پارلمان رای مثبت داد.

بر اساس این توافقنامه نظامیان آمریکایی به طور تدریجی تا سال 2011 ازعراق خارج خواهند شد.درحال حاضر 143 هزار نظامی آمریکایی و 4 هزار و 100 نظامی انگلیسی در عراق مستقر هستند.طبق این توافقنامه نیروهای آمریکایی باید حداکثر تا 30 ژوئن 2009(9 تیر) از مناطق شهری خارج شوند.

ایاد السامرایی عضوفراکسیون التوافق بزرگترین فراکسیون پارلمانی وابسته به اقلیت اهل سنت عراق از توافق فراکسیونهای پارلمانی برای برگزاری همه پرسی مردمی درباره این توافقنامه در جولای 2009(اوایل مرداد) خبر داده بود.