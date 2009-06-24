نشست کمیته اجرایی مجالس کشورهای اسلامی به ریاست لاریجانی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و یکمین نشست کمیته اجرایی اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی هفته آینده با ریاست علی لاریجانی در الجزیره برگزار می شود.

این گزارش حاکیست بیست و یکمین نشست کمیته اجرایی و اولین نشست کمیته کارشناسی برررسی اصلاح اساسنامه اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در روزهای 7 و 8 تیرماه در الجزایر برگزار می شود.

این نشست که به ریاست دکتر علی لاریجانی و رئیس شورای دوازدهم اتحادیه برگزار می شود به دلیل همزمانی با نشست کمیته اصلاح اساسنامه اتحادیه، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار خواهد بود.

در این سفر کاظم جلالی، غلامرضا مصباحی مقدم، جهانبخش محبی نیا، محمد کریم عابدی و عفت شریعتی رئیس مجلس شورای اسلامی را همراهی خواهندکرد.