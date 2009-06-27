ناکامی صعود به جام جهانی بایدکالبدشکافی شود/ نیاز به مدیران برنامه ریز

مقداد نجف نژاد رئیس کمیته تخصصی فوتبال فراکسیون ورزش مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: واقعیت این است که ناکامی تیم ملی به جام جهانی از جنبه های ورزشی ، اقتصادی و حتی سیاسی لطمات جبران ناپذیری به فوتبال کشور وارد کرد و بسیاری از علاقمندان و دوستداران فوتبال کشور را که اغلب آنها را جوانها تشکیل می دهند، دچار سرخوردگی و بی انگیزگی کرد و به همین جهت مجلس برخود لازم دید عوامل این ناکامی را بررسی و آسیب شناسی کند.

نجف نژاد اضافه کرد: به همین جهت کمیته تخصصی فوتبال فراکسیون ورزش مجلس درنشستی که طی هفته جاری با مسئولان فدراسیون فوتبال و شخص آقای کفاشیان خواهد داشت علل و عوامل ناکامی فوتبال در راه صعود به جام جهانی را کارشناسی خواهد کرد تا از تکرار اشتباهات و کم کاریهایی که منجر به شکست تیم ملی شد، پرهیز شود.

نماینده مردم بابلسر درمجلس یادآورشد: به اعتقاد من فدراسیون فوتبال و سازمان تربیت بدنی حمایت همه جانبه ای از تیم ملی درمسابقات مقدماتی جام جهانی داشتند و کمبودی به لحاظ پشتیبانی و بحث های حمایتی در راهبری تیم ملی وجود نداشت ولی در نهایت فوتبال ایران با تمام شایستگی هایی که داشت نتوانست به جمع بهترین های فوتبال جهان صعود کند که دلایل این ناکامی باید کارشناسی شود.

رئیس کمیته تخصصی فوتبال فراکسیون ورزش مجلس با بیان اینکه این کمیته تلاش خواهد کرد تا نتایج این نشست را در قالب گزارشی درباره ناکامی تیم ملی به مردم ارائه کند اظهار داشت: کمیته تخصصی فوتبال با هدف کمک به تیم ملی و ارائه راهکارها و توصیه های لازم تلاش خواهد کرد تا شرایط اوجگیری دوباره فوتبال ملی را فراهم کند و از این راه از نظرات صاحب نظران و کارشناسان استفاده خواهد کرد.

وی تصریح کرد: فوتبال ایران از ظرفیت و پتانسیل بالایی برخوردار است که به فعلیت رساندن این توانایی ها نیاز به مدیران برنامه ریز و صاحب شناخت از وضعیت موجود و نقاط ضعف و قوت تشکیلات فوتبال دارد.

نجف نژاد همچنین یادآورشد: در نشست با مسئولان فدراسیون فوتبال همچنین در خصوص برنامه های آینده و وضعیت سرمربی تیم ملی به بحث و تبادل نظر خواهیم پرداخت و تلاش خواهیم کرد تا به نقطه نظرات مشترکی در کمک به فوتبال ملی دست یابیم.

براساس اعلام مسئولان فدراسیون فوتبال قرار است نشست بین آنها و اعضای کمیسیون تربیت بدنی مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه هفته جاری در محل این کمیسیون برگزار شود.