کارگاه آموزشی "روش تحقیق و پژوهش در فرهنگ و هنر" برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، این کارگاه تخصصی با هدف بررسی شیوه های پژوهشی و آشنایی با مشکلات مختلف تحقیق و پژوهش فرهنگی هنری، ارتقا شیوه ‌های خلاق در تحقیق و پژوهش همچنین آموزش اصول علمی روشهای تحقیق و پژوهش و به کارگیری آن در برنامه ‌های مطالعاتی، پژوهشی و کاربردی حوزه فرهنگ و هنر برگزار می ‌شود.

در این کارگاه کارشناسانی از استانهای اصفهان،‌ کرمان، فارس، کهگیلویه و بویراحمد، ایلام، چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان و یزد شرکت خواهند داشت.

در این کارگاه دو روزه، دکتر حمیدرضا اردلان به بررسی علمی تحقیق و پژوهش در فرهنگ و هنر و تحلیل پیرامون کاربردی کردن آن و اهمیت پژوهش در رشد و تقویت فرهنگ و هنر می ‌پردازد.

کارگاه تخصصی یاد شده به کوشش معاونت آموزش و پژوهش حوزه هنری استان یزد، پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی و پارک علم و فناوری یزد برپا می ‌شود.

پژوهشگران و علاقمندان به فرهنگ و هنر می‌ توانند برای نامنویسی و شرکت در این کارگاه آموزشی به حوزه هنری یزد واقع در ابتدای خیابان کاشانی، کوچه آزادی مراجعه یا با شماره تلفن 6231400 تماس حاصل کنند.

کارگاه آموزشی روش تحقیق و پژوهش در فرهنگ و هنر در روزهای ششم و هفتم تیرماه جاری از ساعت هشت و 30 دقیقه تا 13 در سالن کنفرانس مرکز علم و فناوری اقبال برگزار می ‌شود.

گفتنی است؛ دکتر حمیدرضا اردلان، دارای مدرک دکترای پژوهش هنر و محقق و پژوهشگر موسیقی است. وی همچنین مدرس دانشگاه و کارشناس ارشد انجمن موسیقی ایران است.

از وی مجموعه پنج کتاب با موضوع موسیقی مقامی ایران شامل کردستان، لرستان، بختیاری، خراسان و بوشهر به همراه نوار کاست، 100 جلد کتاب با عنوان استادان موسیقی مقامی سراسر ایران در قالب فایل صوتی همچنین 30 جلد کتاب مرشدان پرده‌خوان ایران، چاپ و منتشر شده است.