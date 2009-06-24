طرح جامع 400 شهر کشور تهیه می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین امیر فرجامی در چهارمین همایش معاونان و مدیران شهرسازی سازمانهای مسکن و شهرسازی استانهای کشورکه از عصر چهارشنبه در سالن باغستان جهاد کشاورزی قزوین آغازشده است، گفت: تمام شهرهای کشور دارای طرح توسعه هستند و بر اساس ضوابط و مقررات موجود تا اواسط برنامه پنجم توسعه برای تمامی شهرهای کشور طرح جامع تهیه و طراحی خواهد شد.

وی اظهار داشت: این طرح جامع تاکنون برای 180 شهر کشور تهیه شده و تهیه طرح جامع 400 شهر دیگر هم با تامین اعتبار لازم در دستور کار قرار دارد.

فرجامی از طرح مسکن مهر به عنوان بهترین فرصت برای معماری و شهرسازی کشور یاد کرد و افزود: مسئدولان شهرسازی باید با برنامه ریزی مناسب از این فرصت مطلوب بدست آمده برای توسعه فعالیتهای شهرسازی بیشترین استفاده را کنند.

معاون وزیر مسکن و شهرسازی همچنین به بررسی طرح تشکیل کارگروه های منطقه ای اشاره کرد و یادآور شد: بر اساس این طرح 6 منطقه پنج استانی تشکیل و مصوبات این کارگروه ها در همایشهای عمومی به بحث و تبادل نظر گذاشته می شود.

وی در ادامه از تصویب لایحه عضویت نماینده سازمان مسکن و شهرسازی استانها در کمیسیون ماده 100 شهرداریها خبر داد و گفت: به منظور رسیدگی به تخلفات طرحهای توسعه و عمران و اجرای مقررات ملی ساختمان نماینده سازمان مسکن و شهرسازی در این کمیسیون حضور خواهد یافت.

بگفته فرجامی در شهرهای دارای بافت تاریخی نیز نماینده سازمان میراث فرهنگی در کمیسیون ماده 100 عضویت خواهد داشت.

در ادامه این همایش سید علی اکبر طاهایی استاندار قزوین از طرح مسکن مهر به عنوان یکی از مهمترین طرح های دولت نهم یاد کرد و افزود: دغدغه های رئیس جمهور در اجرای هرچه بهتر و سریعتر این طرح و ایجاد سرپناه برای واجدین شرایط در کشور است که امیدواریم با رفع موانع این طرح را بسرعت اجرا کنیم.

وی با اشاره به ضرورت انتقال تجربیات دیگر استانها در زمینه مسکن مهر از معاونان شهرسازی خواست دولت را در به نتیجه رساندن طرح مسکن مهر و برون رفت از چالشهای موجود بر مسیر اجرای این طرح یاری کنند.

وی با معرفی ابعاد مختلف استان قزوین و تاکید بر کاهش بوروکراسی و سرعت بخشیدن به کارها گفت: از لحاظ معماری و شهرسازی مدرن می بایست از تجربیات موفق سایر استان ها نیز استفاده کنیم تا بتواتیم سیمای معماری استان را هویت بخشیم.

در همایش دو روزه معاونان و مدیران شهرسازی سراسر کشور در خصوص ضوابط و قوانین شهرسازی وزارت مسکن و شهرسازی، طراحی و معماری و تعیین راهکارهای مناسب برای حل مشکلات پیش رو بحث و تبادل نظر و طرح برتر مسکن مهر در کشور نیز انتخاب خواهد شد.

تشکیل کارگروه های منطقه ای، اصلاح قانون ماده 100 شهرداریها، اصلاح ساختار کارگروه های مسکن و شهرسازی و تاکید بر مسئولیت استانها در جذب اعتبارات از دیگر موضوعاتی است که در این همایش مورد بررسی قرار می گیرد.