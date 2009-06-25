جدال فقهی از چالشهای بانکداری اسلامی و مانع پیشرفت این صنعت است؛ اخبار هفتگی جهان اسلام

کارشناسان اقتصادی و مالی عربستان نسبت به خطراتی که بانکهای اسلامی با آن مواجه هستند، هشدار داده و اعلام کردند: چالشهای فقهی از خطراتی هستند که سرمایه‌گذاری اسلامی و بانکداری اسلامی را تهدید و پیشرفت آن را به تعویق می‌اندازند.

جدالهای فقهی مانع پیشرفت بانکداری اسلامی هستند

کارشناسان اقتصادی و مالی عربستان در حاشیه همایشی در دانشگاه ملک عبدالعزیز عربستان، نسبت به خطراتی که بانکهای اسلامی امروز با آن مواجه هستند، اطلاع رسانی کرده و ضمن هشدار نسبت به آن، اظهار داشتند: سرمایه گذاری اسلامی با خطراتی مواجه است که پیشرفت و رشد آن را در سالهای آینده به تعویق می‌اندازد.

آنها تصریح کردند: در مقدمه این خطرات جدالها و چالشهای فقهی درباره برخی تولیدات داخلی و غربی است که صنعت بانکداری اسلامی را از ادامه حرکت بازمی دارد و به شکست نزدیک می کند. صنعت بانکداری اسلامی دارای افتخارات بسیاری است که باعث رشد و پیشرفت بسیاری شده است، آن هم در این شرایط که بانکهای غیر اسلامی با رکود شدیدی رو به رو هستند. از این رو باید از افزایش صندوقهای مالی اسلامی و توسعه آنها استقبال کرد و از راههایی که ممکن است پیشرفت آنها را سد کند، برحذر بود.

دکتر سامی سویلم معاون رئیس مرکز مطالعات و آموزشهای اسلامی وابسته به بانک توسعه اسلامی نیز افزود: مؤسسات غیربانکی به تقلید و کپی از بانکهای تجاری طی دو دهه گذشته پرداخته و رکود نسبی ایجاد کرده اند. اما اینک بانکهای اسلامی خطری دارند که شیوه بانکداری سنتی آن هم در شرایط کنونی از این خطرات است.

آنها در ادامه تصریح کردند: از خطراتی که سرمایه گذاری اسلامی را تهدید می کند کپی برداری و تقلید از تولیدات غربیها، جدالهای فقهی میان فقها درباره صنعت بانکداری اسلامی است که باید هوشیار بود تا از سقوط بانکداری اسلامی در امان بمانیم.

هیئتی از سازمان کنفرانس اسلامی به نوار غزه رفتند

هیئتی از سازمان کنفرانس اسلامی چهارشنبه 27 خرداد از طریق گذرگاه رفح به نوار غزه رفتند و وضعیت بیمارستانها و بیماران پس از جنگ غزه را مورد بررسی قرار دادند. این گروه متشکل از 5 نفر به ریاست فؤاد مزمعی مدیر اداره امور انسانی سازمان بودند که طی این بازرسیها، بیمارستان تخصصی چشم را که با هزینه سازمان احداث شده افتتاح کردند.

این گروه به منظور ارزیابی وضعیت مردم نوار غزه راهی این منطقه می شود که طی آن طرحهایی را در زمینه فعالیتهای انسانی انجام دهند. این گروه با تعدادی از مؤسسات محلی و مسئولان در نوار غزه دیدارکردند تا آخرین تحولات منطقه را که طی جنگهای اخیر رژیم اشغالگر قدس در نوار غزه رخ داده بررسی کردند.

مرکز مبارزه با اسلام‌هراسی تأسیس می‌شود

دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی در شانزدهمین اجلاس کمیته هماهنگی فعالیتهای مشترک اسلامی در لیبی تأسیس مرکزی برای فعال‌سازی سازمانها و مؤسسات اسلامی به منظور مبارزه با اسلام‌هراسی را مورد توجه قرار داد.

اکمل الدین احسان اوغلو دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی در شانزدهمین اجلاس کمیته هماهنگی فعالیتهای مشترک اسلامی در زمینه تبلیغ و امدادرسانی با اشاره به اینکه جهان اسلام بیش از هر زمان دیگری نیاز به تحقیق و بررسی درباره خطراتی که امت اسلام را تهدید می‌کند دارد، تصریح کرد: جهان اسلام نیاز دارد تا با چهره منفی که از او ارائه شده است، مبارزه کرده و چهره واقعی دین اسلام را به عنوان دین صلح، محبت و آزادی معرفی کند.

وی با بیان اینکه سازمان کنفرانس اسلامی تلاش می کند تا با پدیده "اسلام‌هراسی" که نگرانیهای بسیاری را میان امت اسلام برانگیخته است، مبارزه کند، یادآور شد: مبارزه با این پدیده نیاز به فعالیتهای منسجم همه فعالان مسلمان اعم از دولتها، سازمانهای دولتی، منطقه‌ای و مؤسسات جامعه مدنی دارد.

احسان اوغلو در ادامه به ضرورت ایجاد دستگاههای برای هماهنگی میان نهادهای مذکور اشاره کرد و گفت: تأسیس مرکزی برای فعال‌سازی سازمانها و مؤسسات اسلامی مبارزه با اسلام هراسی زیر نظر کمیته هماهنگی فعالیتهای مشترک اسلامی ضروری است تا با پدیده اسلام‌هراسی مبارزه کند.

شانزدهمین اجلاس کمیته هماهنگی فعالیتهای مشترک اسلامی در زمینه تبلیغ از سوی سازمان کنفرانس اسلامی از 31 خرداد تا 2 تیر در طرابلس پایتخت لیبی برگزار شد.

شورای هماهنگی دعوی اسلامی زنان تشکیل می‌شود

زنان مبلغ مسلمان عربستان خواستار تشکیل شورای هماهنگی جهت فعال‌سازی تلاش زنان در زمینه دعوی اسلامی شدند. دکتر رقیه محارب مبلغ مسلمان عربستان با اشاره به اینکه ما در عصری زندگی می کنیم که تلاشهای بسیاری علیه اسلام و مسلمانان صورت می گیرد، اظهار داشت: در این شرایط بحرانی همکاری برای اشاعه دین اسلام ضروری است و باید در این راستا فعالیتهای منسجمی صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه باید اندیشه های اسلام به درستی تبیین و اهداف شریعت اسلام تشریح شوند، تصریح کرد: این امر جز با وحدت میان مبلغان امکانپذیر نیست زیرا آنها باید سازماندهی شوند تا بتوانند آموزه های اسلام را تشریح کنند.

محارب با بیان اینکه همکاری و اتحاد در زمینه تبلیغ و اطلاع رسانی درباره دین اسلام از ضرورتهای اساسی و راههای وحدت و تلاش برای دعوی آنها است، یادآور شد: تشکیل شورایی به منظور هماهنگی برای فعال سازی تلاش زنان در زمینه دعوی اسلامی ضروری به نظر می رسد که یکی از راههای وحدت است.

وی در ادامه بازنگری استراتژی مشترک، چگونی تعامل با وسایل و ادوات، دوری از معیارهای دوگانه، راه اندازی دفتری برای همکاهنگی تلاشهای دوعوی از طریق شبکه های ماهواره ای و ارائه برنامه هایی برای خانواده ها در این راستا نقش مهمی در وحدت و انسجام مبلغان دارد.

خانواده محور اصلی جامعه مسلمان است

یک مبلغ قطری با اشاره به نقش زن مسلمان در خانواده گفت: خانواده به عنوان محور اصلی جامعه مسلمان و نهادی بسیار مهم و تأثیرگذار توان و قدرت خود را از تمسک به آموزه‌ها و تعالیم قرآن کریم می‌گیرد.

شیخ محمد بن حسن مریخی خطیب مسجدی در دوحه و مبلغ مسلمان قطری اظهار داشت: تأثیر خانواده مسلمان در جوامع بزرگ بسیار مشخص است و از هسته های حقیقی جامعه به شمار می روند. خانواده خوشبخت و مسلمان توان و قدرتش را از تعالیم قرآن و سنت نبوی می گیرد. بسیاری از مردم خواهان سعادت و آرامش هستند، از این رو خانواده نیز بر تأثیر بسیاری از زن مسلمان می گیرد؛ چرا که وی سعی در دور کردن نگرانیها به ویژه در امور خانه و خانواه دارد.

شیخ محمد مریخی یاد آور شد: زن مسلمان می داند که باید به خدا ایمان داشته و بر او توکل کند و از شریعت اسلام و سنتهای حسنه بهره مند شود و این امر منجر به تأثیرگذاری او بر خانواده و تأثیر خانواده در جوامع بزرگ می شود. زن مسلمان برای اعضای خانواده آرامش، سعادت و اطمینان فراهم می کند و هم همسر و هم مادری دلسوز است که تلاش می کند خانواده ای سالم تربیت کند و در جوامع بزرگ نقش آفرین باشد.

مسلمانان اندونزی به 50 میلیون نسخه قرآن کریم نیاز دارند

اندونزی با توجه به جمعیت زیاد مسلمانان به ترجمه‌های مختلف از قرآن کریم نیاز دارد که این نیاز به بیش از 50 میلیون نسخه قرآن می‌رسد. در گزارشهای شوراهای اسلامی اندونزی آمده است: کلیساهای جهان به ترجمه و چاپ انجیل به بیش از 650 لهجه محلی در اندونزی اقدام کرده‌اند. این در در حالی است که قرآن تنها به 7 زبان ترجمه شده است.



مسیحیان همچنین رسانه‌های گروهی چون روزنامه‌های محلی و رادیوها را در اختیار دارند که به اطلاع‌رسانی در زمینه دین مسیحی می‌پردازند؛ حال آنکه رسانه‌های اسلامی کمی در این زمینه فعالیت می‌کنند. با توجه به آنکه اندونزی به عنوان بزرگترین کشور اسلامی از نظر جمعیت در جهان است و مسلمانان زیادی در این کشور زندگی می‌کنند، باید فعالیتهای اسلامی خود را افزایش دهد.

اردن در برگزاری مراسم پایتخت فرهنگی قدس مشارکت می‌کند

به دنبال انتخاب قدس به عنوان پایتخت فرهنگی جهان عرب در سال 2009، هیئتی از اردن با هدف تأکید بر جایگاه قدس و مسجدالاقصی به فلسطین سفر می‌کند. این مراسم با هدف تأکید بر جایگاه قدس و قداست مسجدالاقصی و تأکید بر حمایت مسلمانان از آن برگزار می‌شود. برگزاری شب شعر، نمایشگاه هنرهای تجسمی، همایشها و نشستهای متعدد از برنامه‌های این مراسم است.

انتخاب قدس به عنوان پایتخت فرهنگی جهان عرب در سال 2009 فرصتی برای تثبیت و تحکیم طرحهای فرهنگی در فلسطین به شمار می‌رود تا از هویت و فرهنگ قدس حمایت و حفاظت شود. در این سال سعی بر این است تا مرحله جدیدی از روند فرهنگی و تمدنی فلسطین نشان داده شده و کشورهای دیگر با فرهنگ و تمدن قدس و مسجدالاقصی آشنا شوند.

وزیران فرهنگی عرب پس از الجزیره و دمشق در سالهای 2007 و 2008، قدس شهر مقدس مسلمانان را به‌عنوان پایتخت فرهنگی جهان عرب در سال 2009 انتخاب کردند. وزیران و مسئولان فرهنگی درباره فرهنگ جهان عرب توصیه کردند که همه نقاط دنیا برای مبارزه با تعرضات صهیونیستها بر ملت فلسطین جایگاه جدی اتخاذ کنند.

کویت سفر به برخی کشورها را مخالف شریعت اسلام عنوان کرد

درپی شیوع آنفلوآنزای خوکی در بسیاری کشورها، شورای فتوای وزارت اوقاف و امور اسلامی کویت سفر به این کشورها را مخالف شریعت اسلام خواند و آن را ممنوع کرد. به دنبال شیوع آنفلوآنزای خوکی در بسیاری از کشورهای غربی، کشورهای اسلامی با تأسی به شریعت اسلام، سفر به این کشورها را تحریم کرده‌اند.

شورای فتوای وزارت اوقاف و امور اسلامی کویت عدم صدور ویزا به کشورهایی که آنفلوآنزای خوکی در آنها شایع شده را به منظور دوری از بیماری خطرناک و مهلک خواند و اعلام کرد: مسلمانان باید از همه وسایل موجود به منظور تندرستی و سلامتی خود بهره‌مند شوند. پیشگیری از این بیماری کشنده و مراقبت از جسم از مقاصد شریعت اسلام است.

این در حالی است که پیش از این تعدادی از علمای الازهر و مفتی عربستان نیز سفر به این کشورها را تحریم کرده بود.

سفر حجاج الجزایری به عربستان لغو نمی‌شود

وزیر امور دینی و اوقاف الجزایر اعلام کرد: وجود بیماری آنفلوآنزای خوکی عامل ممنوعیت اعزام حجاج الجزایری به عربستان برای ادای فریضه حج نمی‌شود.

بوعبدالله غلام الله وزیر امور دینی و اوقاف الجزایر اظهار داشت: برخی از کشورها شیوع ویروس آنفلوآنزای خوکی را دلیلی برای به تعویق انداختن مناسک حج امسال عنوان کردند. حال آنکه وجود بیماری انفلوآنزای خوکی دلیلی برای بازگرداندن و عقب‌نشینی از اعزام حجاج الجزایری به عربستان برای ادای فریضه حج نمی‌شود.

وی با اشاره به اینکه این بیماری و شیوع آن عاملی برای عقب‌نشینی از شرکت در مناسک حج نمی‌شود، اظهار داشت: امکان درمان این بیماری فراهم است و این بیماری درمان می‌شود. از این رو دلیلی برای لغو سفر به خانه خدا وجود ندارد.

گفتگوی فرهنگها و تمدنها میان مسلمانان و غرب بررسی می‌شود

رئیس دانشگاه الازهر مصر در رأس هیئتی به منظور تعمیق گفتگوی فرهنگها و تمدنها میان مسلمانان و غرب اوایل ماه جولای (دهه دوم تیرماه)به بریتانیا سفر می‌کند. دکتر احمد طیب رئیس دانشگاه الازهر مصر قرار است طی این سفر چند روزه با تعدادی از رؤسا، مسئولان برخی دانشگاههای بریتانیا و شخصیتهای دینی و فرهنگی بریتانیا گفتگو کند.

وی هدف از این سفر را تثبیت تلاش جهت گفتگوی بین تمدنها و فرهنگها، تعمیق روابط مسلمانان و غیرمسلمانان و رفع بسیاری از مشکلات با فعال سازی گفتگو خواند. درنظرگیری منافع مشترک، حفظ هویت فرهنگی مسلمانان، تعمیق نقش فرهیختگان و علمای مسلمان در این زمینه از دیگر اهداف این سفر بیان شده اند. اشاعه تعالیم صحیح دین اسلام و اعتدال و میانه روی اقلیتهای مسلمان بریتانیا نیز در این سفر بررسی خواهد شد.

تأثیر شبکه‌های اطلاع‌رسانی بر آموزش اسلامی بررسی ‌شد

سازمان تربیت، علوم و فرهنگ اسلامی (آیسیسکو) طی دو روز شنبه و یکشنبه 30 و 31 خرداده ماه نشست "شبکه‌های اطلاع‌رسانی و مطالعات آموزش اسلامی" را در اردن برگزار کرد. سازمان تربیت، علوم و فرهنگ اسلامی (آیسیسکو) هدف از برگزاری این نشست را بررسی توان تأثیرگذاری شبکه‌های اطلاع‌رسانی و استفاده از آنها در آموزش مسلمانان عنوان کرد.



در این نشست محققان و کارشناسان تمامی اطلاعات درباره سیاستهای آموزش اسلامی و تحلیلهای آن را مورد بررسی قرار داده و سیاست و برنامه‌های آینده را به منظور آموزش اسلامی با شفافیت و سهولت مطرح کردند. نشست "شبکه‌های اطلاع رسانی و مطالعات آموزش اسلامی" طی روزهای شنبه و یکشنبه 30 و 31 خردادماه در امان پایتخت اردن برگزار شد.

نشست "جایگاه زن در اسلام" در اردن برگزار شد

به دنبال درخواست تعدادی از دانشجویان امریکایی در اردن نشست "جایگاه زن در اسلام" با تأکید بر مساوات میان زن و مرد 26 خردادماه برگزار شد. کارشناسان در این نشست با اشاره به اینکه اسلام بر تساوی میان زن و مرد و حقوق یکسان آنها تأکید می‌کند، اظهار داشت: خداوند متعال در قرآن کریم به صورت واضح و روشن آنها را مساوی قرار داده است. اکرام و گرامیداشت زن از سوی اسلام و اعطای حقوق کامل آنها نیز بر این مسئله تأکید دارد.

وی با بیان اینکه زن مسلمان دارای حقوقی است که در اسلام این حقوق به‌درستی شناخته شده است، تصریح کرد: عدم احترام به حقوق زنان نشانه جهل و نادانی آنها نسبت به احکام اسلام و ضعف ایمان است که با شریعت اسلام در تعارضی آشکار است.

این کارشناسان با بیان اینکه اسلام بر حفظ کرامت و حمایت از زنان و حقوق آنها تأکید می کند، افزود: در قرآن کریم بارها نسبت به ظلم و ستم به زنان هشدار داده شده است. به‌طوری‌که نادیده گرفتن حقوق زنان مسلمان انحراف از اسلام قلمداد می‌شود.

مرکز مطالعات زبان دانشگاه هاشمیه اردن نشست "جایگاه زن در اسلام" را با درخواست تعدادی از دانشجویان امریکایی مقیم این کشور 26 خرداد برگزار کرد.

آموزش تکنولوژی در کشورهای اسلامی بررسی شد

همایش "آموزش تکنولوژی در کشوهای اسلامی" به منظور بررسی کیفیت و چگونگی آموزش تکنولوژی در کشورهای اسلامی از 18 تا 20 ژوئن (28 تا 30 خرداد) در ترکیه برگزار شد. هدف از برگزاری همایش "آموزش تکنولوژی در کشورهای اسلامی" بررسی نقش کارشناسان کشورهای اسلامی در زمینه آموزش تکنیکها و تکنولوژی معاصر عنوان شده است. چگونگی توسعه نظام آموزش تکنولوژی معاصر و کیفیت این آموزشها و مقایسه شیوه‌ها و روشهای آن از موضوعات مورد بررسی این همایش بودند.

همایش "اهتمام به پزشکی از طریق اینترنت" برگزار می‌شود

همایش "اهتمام به پزشکی از طریق اینترنت" به مناسبت انتخاب قیروان به عنوان پایتخت فرهنگ جهان اسلام در سال 2009 از 24 تا 26 ژوئن (3 تا 5 تیرماه) در تونس برگزار می‌شود. سازمان تربیت، علوم و فرهنگ اسلامی (آیسیسکو) همایش منطقه‌ای "اهتمام به پزشکی از طریق اینترنت" را با هدف استفاده از امکات تبادل اطلاعات و کارشناسی در زمینه استفاده از اینترنت در راستای بهداشت و سلامتی برگزار می‌کند.

تأکید بر سلامتی و بهداشت و مبارزه و پیشگیری از امراض مختلف و اهتمام به تأکیدات اسلام بر سلامتی از محورهای مورد بررسی در این همایش هستند. این همایش از سوی سازمان آیسیسکو با همکاری وزارت بهداشت و تکنولوژی ارتباطات تونس تنظیم شده که هدف آن تبیین چگونگی استفاده از اینترنت در زمینه اهتمام به پزشکی عنوان شده است.



بیش از 40 کارشناس در زمینه تکنولوژی ارتباطات و رسانه‌ای از کشورهای مراکش، الجزایر، عربستان، یمن، اردن، امارات، موریتانیا، سودان، سوریه، لبنان، بحرین، قطر، مصر، لیبی و فلسطین در این همایش مشارکت می‌کنند.