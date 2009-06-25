انتقاد شدید مسلمانان بریتانیا به اظهارات سارکوزی در مورد برقع

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، پارلمان فرانسه در پاریس قرار است رسما کمیسیونی برای بررسی پوشش برقع برخی زنان مسلمان تشکیل دهد، این در حالی است که سارکوزی اعلام کرده ما در این کشور از برقع استقبال نمی کنیم.

یکی از مقامات ارشد شورای مسلمانان بریتانیا به عنوان یک سازمان پوششی برای مسلمانان بریتانیا، سارکوزی را به داشتن سیاستهای تفرقه آمیز متهم کرد و گفت که اظهارات وی می تواند واکنشهای اسلام هراسانه‌ای در اروپا داشته باشد.

رفعت درابو معاون دبیرکل شورای مسلمانان بریتاینا گفت: بیان این مطلب که زنانی که برقع می پوشند تحت فشار یا سرکوبی هستند گستاخانه و اهانت آمیز است، این نوع اظهار نظرها قانونا نسبت به اسلام خصومت آمیز تلقی می شوند .

شهید مالک وزیر جوامع به عنوان یکی از سیاستمداران برجسته مسلمان در بریتانیا نیز در این رابطه اظهار داشته نوع پوشش مردم را نباید دولت تعیین کند. آزادی انتخاب یکی از ارزشهای بزرگی است که در تمام جهان مورد احترام قرار می گیرد.

در پاریس این کمیسیون با 32 نفر عضو توسط پارلمان تشکیل شده که اعضای آن را چهار حزب سیاسی فرانسه تشکیل می دهند، این کمیسیون بررسی برقع را به نوعی در دستور کار قرار دارد که پس از پایان بررسیها آن را در اماکن عمومی ممنوع خواهد کرد، اقدامی که بسیاری از سازمانهای حقوق بشر نتایج آن را عکس دانسته اند.

ژان ماری فردو مدیر دیده بان حقوق بشر در پاریس گفت: ممنوع کردن برقع برای زنان آزادی به همراه ندارد بلکه زنانی که از این نوع پوشش استفاده می کنند بیشتر به حاشیه رانده می شوند.

بیش از 6 میلیون مسلمان در فرانسه زندگی می کنند که این تعداد بزرگترین جامعه مسلمان اروپا را تشکیل داده اند. این درحالی است که گروه کوچکی از مسلمانان این کشور برقع می پوشند اما تعداد آنها و این که آیا این تعداد در حال رشد است یا خیر مشخص نیست.

پیش از این رئیس شورای دینی مسلمانان فرانسه هشدار داد اهمیت دادن به چنین مسئله ای می تواند پیام نادرستی منتقل کند به ویژه مطرح کردن این مسئله از سوی یک کمیسیون پارلمانی نوعی تاریک جلوه دادن چهره اسلام و مسلمانان در فرانسه است.

فرانسه در سال 2004 قانونی را مورد تصویب فرار داد که طی آن دانش آموزان را از داشتن حجاب در مدارس دولتی منع می کند، منتقدان این قانون اظهار می دارند که چهره مسلمانان در این کشور تاریک جلوه داده شده و کشور باید با تبعیض در مسکن و اشتغال مبارزه کرده و شکاف میان جامعه و بسیاری از مسلمانان کشور را بردارد.