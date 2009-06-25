20 هزار هکتار زمین به مسکن مهر اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد سعیدی کیا عصر چهارشنبه در آئین تودیع و معارفه روسای مسکن و شهرسازی استان زنجان مسکن را دغدغه مهم مردم دانست افزود: در دولت نهم کار بزرگ و وسیعی که رئیس جمهور در سطح کشور انجام داد مسکن مهر در شهر و روستا بود که با کارهای کارشناسی به روز تعداد ساخت واحدها از 15 هزار به 200 هزار رسید ه است.

وی لزوم توسعه مسکن مهر را در همت رئیس جمهور و وجود مشاورین و نیروی کار در این زمینه عنوان کرد و افزود: در سالهای اخیر بیش از 45 هزار واحد تمام شده است و لذا در دو سال اخیر هزار میلیارد تومان هم به مسکن روستای اختصاص داده شده است.

سعیدی کیا با بیان اینکه در زمان حاضر 300 هزار واحد مسکونی از واحدهای مسکن مهر پروانه ساخت دریافت کرده‌اند تاکید کرد: هنر مهم در مسکن مهر حذف و قیمت سرسام آور زمین بود که در راستای این امر تدارکات خاصی تبیین شده است.

وزیر مسکن و شهرسازی در ادامه مسئله طرح تفضیلی جامع را نیاز اصلی هر شهرستان عنوان کرد و گفت : طرح جامع تفضیلی بر عهده خود شهرستانها می باشد که در شهرهای بزرگ این طرح عملی شده است.

سعیدی کیا همچنین بر وظایف دولت در بخش مسکن اشاره کرد و گفت : اعمال مقررات فنی است که باید در همه ساخت و سازها و از جمله مسکن با کیفیت و مقاوم و عمر طولانی ساخته شود.

وزیر مسکن و شهرسازی روند کنونی ساخت ساز به خصوص در بخش مسکن مهر در کشور را مطلوب و طبق برنامه ریزی زمانبندی شده عنوان کرد و افزود: در کمتر از یکسال زمین مورد نیاز برای ساخت و ساز در کشور فراهم شد.

وی با اشاره به اینکه امسال سال رونق ساخت و ساز مسکن مهر در کشور است گفت: مسکن مهر در کشور چشم‌انداز خوبی دارد و مشارکت مردم نیز در این خصوص بر رونق آن افزوده است.

در ادامه این مراسم مهندس پیری معاونت عمرانی استانداری زنجان یکی از ارزنده ترین خدمات دولت نهم را مسکن مهر اعلام کرد و گفت : با توجه به محور همکاری و همدلی که در استان بین دستگاهها وجود دارد امسال 1500 واحد مسکونی در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.

پیری همچنین با بیان اینکه استان زنجان از لحاظ تعاونی مسکن یکی از مشکل دارترین تعاونیها در کشور است بر لزوم طرح تفضیلی استان تاکید کرد و افزود: با ارائه ساختار طرح تفضیلی بعد از 20 سال مشکلات مردم حل و فصل خواهد شد و این طرح در 15 تیر ماه توسط استاندار ابلاغ خواهد شد.

در پایان مراسم از زحمات عباس صفری تقدیر به عمل آمد و تقی رضایی به عنوان مدیر کل مسکن و شهرسازی استان زنجان منصوب شد.