مهر تاییدی بر عقاید ضد صهیونیستی نیکسون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه عبری یدیعوت آحارونت، بررسی اسناد صوتی محرمانه ای که به دوره نیکسون مربوط است نشان می دهد در این زمان روابط واشنگتن با رژیم صهیونیستی دارای خللهایی بوده است.

به تازگی بیش از 150 ساعت فایل صوتی محرمانه مربوط به مکالمات اعضای کاخ سفید و به ویژه شخص رئیس جمهوری وقت آمریکا در سال 1973 منتشر شده که حاوی اطلاعات جالبی از روابط آمریکا با همپیمانانش از جمله اسرائیل است.

در بخشی از این مکالمات "ریچارد نیکسون" به وضوح از احساسات ضد صهیونیستی خود پرده برمی دارد. وی در گفتگوی خصوصی با "بیلی گراهام" اوانجلیست صاحب نام آمریکایی می گوید: صهیونیست ستیزی امروز بسیار قدرتمندتر از چیزی است که ما گمان می کردیم.

جالب اینجاست که نیکسون این سخنان را پس از ماجرای تیراندازی صهیونیستها به هواپیمای مسافربری لیبی و سفر "گلدا مایر" نخست وزیر وقت رژیم اشغالگر قدس به واشنگتن بیان کرده است. رئیس جمهور آمریکا در ادامه می افزاید: این واقعا تاسف بار است اما احساسات ضدصهیونیستی هر روز در هر نقطه ای از جهان حادثه ای به بار می آورد.



بر اساس این سند نیکسون گفته بود : در چنین شرایطی یهودیها باید آرزوی مرگ داشته باشند. این چیزی است که به مشکل اساسی ما با دوستان یهودیمان تبدیل شده است.



در ادامه این گفتگو گراهام نیز به تایید سخنان نیکسون پرداخته و چنین مسئله ای را نشان تقدیر الهی برای قوم یهود دانسته که نسل به نسل برای آنان اتفاق افتاده است.

"ریچارد نیکسون" در زمان زمامداری خود بر آمریکا به عنوان رئیس جمهوری ضد صهیونیستی شناخته شده بود و اگر چه مدارک مستدلی برای این ادعا وجود نداشته مدارک جدید بر این امر مهر تایید می زند. در عین حال افکار ضد صهیونیستی نیکسون مانع فروش سلاحهای آمریکایی به تل آویو در آن زمان نشد. سلاحهایی که مورد استفاده نظامیان صهیونیست در جنگ 1973 قرار گرفت.