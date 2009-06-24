بی اعتنایی اسرائیل به قوانین بین المللی / ضرورت پایان یافتن رنجهای فلسطینی ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، بشار اسد امروز در دیدار با کارلوس بابولیاس همتای یونانی خود در دمشق تاکید کرد : در حال حاضر هیچ شریک اسرائیلی برای صلح وجود ندارد.



وی خاطر نشان کرد : برقراری صلح مستلزم پایبندی اسرائیل به قوانین بین المللی و قطعنامه های مربوطه سازمان ملل متحد و اصل زمین در برابر صلح است و در حال حاضر چنین شریک اسرائیلی که به این قوانین و اصول پایبند باشد، وجود ندارد.

اسد بر برقراری صلح عادلانه و فراگیر بر اساس قطعنامه های بین المللی که ادامه اشغالگری اسرائیل در مناطق عربی و در راس آن جولان سوریه را غیر قانونی می داند، تاکید کرد.



رئیس جمهوری سوریه همچنین بر ضرورت تشریک مساعی بین المللی برای پایان دادن به رنج و سختی ملت فلسطین و حمایت از روند آشتی ملی در عراق تاکید کرد.