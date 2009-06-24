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۳ تیر ۱۳۸۸، ۲۱:۱۰

اسد تاکید کرد :

بی اعتنایی اسرائیل به قوانین بین المللی / ضرورت پایان یافتن رنجهای فلسطینی ها

بی اعتنایی اسرائیل به قوانین بین المللی / ضرورت پایان یافتن رنجهای فلسطینی ها

رئیس جمهوری سوریه با اشاره به بی اعتنایی رژیم صهیونیستی به قوانین بین المللی و قطعنامه های سازمان ملل متحد، برقراری صلح عادلانه را بدون پایان اشغالگری این رژیم در مناطق عربی و فلسطینی غیر ممکن دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، بشار اسد امروز در دیدار با کارلوس بابولیاس همتای یونانی خود در دمشق تاکید کرد : در حال حاضر هیچ شریک اسرائیلی برای صلح وجود ندارد.

وی خاطر نشان کرد : برقراری صلح مستلزم پایبندی اسرائیل به قوانین بین المللی و قطعنامه های مربوطه سازمان ملل متحد و اصل زمین در برابر صلح است و در حال حاضر چنین شریک اسرائیلی که به این قوانین و اصول پایبند باشد، وجود ندارد.

اسد بر برقراری صلح عادلانه و فراگیر بر اساس قطعنامه های بین المللی که ادامه اشغالگری اسرائیل در مناطق عربی و در راس آن جولان سوریه را غیر قانونی می داند، تاکید کرد.

رئیس جمهوری سوریه همچنین بر ضرورت تشریک مساعی بین المللی برای پایان دادن به رنج و سختی ملت فلسطین و حمایت از روند آشتی ملی در عراق تاکید کرد.

کد مطلب 902149

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