100 نفر در سیل اخیر گلستان از مرگ نجات یافتند

محمد ابراهیم نعیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: پس از اعلام پلیس 110 استان مبنی بر وقوع سیل در ارتفاعات توسکستان گرگان، بلافاصله تیم های امدادی به محل حادثه اعزام و بیش از 25 نفر از هموطنان از سیلاب رهاسازی و به منطقه امن انتقال یافتند.

وی اظهار داشت: حدود 80 نفر نیز که در ارتفاعات جهان نما و تخریب جاده اصلی در سیلاب گرفتار شدند نیز با تلاش گروه ها ی امدادی از خطر مرگ نجات یافتند.

این مسئول عنوان کرد: طی اعلام پلیس 110 استان مبنی بر ریزش کوه در منطقه نهارخوران گرگان و محصور شدن تعدادی از مسافرینی که از منطقه زیارت در حال برگشت به سمت گرگان بودند، بلافاصله یک تیم آنست به همراه تجهیزاتی مانند پتو و وسایل خوراکی به منطقه اعزام شدند.

وی خاطرنشان کرد: جمعیت هلال احمر هلال احمر استان در ساعتهای اولیه بروز سیل با تشکیل جلسه در اتاق بحران، با اعلام آماده باش کلیه نیروها و فراخوان تیم های امدادی و اطلاع رسانی به مردم و مسافرین جهت تخیله حواشی رودخانه ها اقدام کرد.

به گفته نعیمی، طی اعلام اورژانس استان مبنی بر اصابت صاعقه به یکی از کوهنوردان در ارتفاعات سفید چشمه گرگان بلافاصله یک تیم امداد و نجات کوهستان به همراه یک دستگاه آمبولانس به منطقه اعزام و با انتقال فرد مصدوم به بیمارستان پنجم آذر گرگان، فرد آسیب دیده بر اثر شدت جراحات در بیمارستان جان خود را از دست داد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان بیان داشت: همچنین براساس گزارش واصله مبنی بر آبگرفتگی روستاهای شیرعلی آباد و قلعه محمود بلافاصله تیم های امدادی شهرستان به همراه دو دستگاه آمبولانس و خودروی کمک دار به منطقه اعزام که با توجه به شدت بارندگی و بالابودن سطح آب در منطقه، خانوارهای ساکن در این منازل به منطقه امن انتقال یافتند.

وی یادآور شد: همچنین با جاری شدن سیلاب در منطقه روستای غریب آباد و دهنه محمد آباد و محصور شدن تعدادی از مسافرین بلافاصله یک تیم امدادی از شهرستان علی آبادکتول به همراه تیم امدادی شهرستان گرگان شامل یک تیم آنست به همراه دو قلاده سگ و 2 دستگاه آمبولانس و یک دستگاه خودروی نجات و دوسری ست نجات هیدرولیک به منطقه اعزام شدند.

وی عنوان کرد: در این عملیات مشخص شد که یک دستگاه خودروی پراید به علت شدت جریان آب به داخل رودخانه سقوط کرد که راننده آن که از خودرو نجات یافته بود، به دلیل شکستگی دست و پا به بیمارستان علی آبادکتول انتقال یافت.

وی افزود: عملیات جستجو با همکاری نیروها مردمی، پلیس و اورژانس و راه و ترابری برای یافتن اجساد 2 نفر از سرنشینان خودرو ادامه یافت که در نهایت جسد یک زن پیدا شد.

نعیمی خاطرنشان کرد: در عملیات امدادرسانی به سیل زدگان استان 25 امدادگر، 26 پرسنل، دو قلاده سگ نجات، چهار دستگاه آمبولانس، یک دستگاه خودرو نجات، چهار دستگاه خودروی کمک دار، دو سری ست هیدرولیک، چهار دستگاه بی سیم دستی، یک دستگاه تلفن ماهواره ای ثریا بکارگیری شد.

سیل شامگاه جمعه گذشته گلستان به 30 روستا در استان خسارت زد.