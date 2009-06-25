نیمی از مراجعه کنندگان به نمازهای جمعه مازندران را جوانان تشکیل می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی شامگاه چهارشنبه در جمع اعضای ستاد نماز جمعه شهرستان ساری افزود: هم اکنون که سی سال از تشکیل نماز جمعه در کشور و استان می گذرد حضور پرشور جوانان به عنوان خادمین نماز جمعه در استان نیز چشمگیر است.

وی خاطرنشان کرد: ستاد نماز جمعه کشور نیز باید به ستادهای نماز جمعه شهرستان ها توجه بیشتری کرده و برای جوانان برنامه ریزی کند.

نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به اینکه موضوع امامت و مرجعیت در اکثر نمازهای جمعه استان بحث می شود تصریح کرد: نقش ولی فقیه و رهبری دین در نمازهای جمعه نیز مدنظر است.

طبرسی با بیان اینکه خون شهدا و ارزشهای انقلاب اسلامی حافظ کیان و ناموس ملت ایران هستند در عین حال یادآور شد: ملت مازندران همواره در تمامی عرصه های سیاسی، فرهنگی، دینی و اعتقادی حضور پرشور داشته و دارند.

مسئول ستاد نماز جمعه شهرستان ساری نیز در سخنانی با اشاره به وجود 313 عضو اصلی، شاخه و ستادی ستاد نماز جمعه شهرستان ساری افزود: بیش از 1500 جلسه در مرکز استان برای غنای برنامه های نماز جمعه برگزار شده است.

مهدی مستشرق با بیان اینکه گروههای مشاورین، دانش آموزی، دانشجویی و بانوان از کمیته های فعال ستاد نماز جمعه مرکز استان هستند گفت: تعدادی از مدیران کل، فرمانداران، شهرداران و روسای ادارات شهرستانها اعضای ستادهای نماز جمعه مرکز و شهرستانها هستند.

وی خاطرنشان کرد: خطبه های نماز جمعه مرکز استان با هماهنگی صدا و سیما در این رسانه استانی برای شهروندان پخش می شود و با هماهنگی ستاد خبری هر هفته خبرگزاریهای فعال استان با حضور خود در نمازهای جمعه سراسر استان اخبار این نهاد انقلابی و مردمی را به انعکاس ملت شریف ایران می رسانند.

بیش از 30 تریبون نماز جمعه در مازندران به مردم احکام سیاسی و عبادی آموزش می دهند.