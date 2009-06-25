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۴ تیر ۱۳۸۸، ۱۲:۰۰

در گفتگو با مهر عنوان شد:

قانون امور اراضی کشور اصلاح می شود

قانون امور اراضی کشور اصلاح می شود

سنندج - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان امور اراضی کشور از اصلاح قانون مربوط به این سازمان در خصوص جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی خبر داد.

علیرضا اورنگی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: در راستای جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی همچنین برخورد با افراد متخلف قانون امور اراضی کشور اصلاح می شود.

وی ادامه داد: برای رفع و ابهام زدایی از نارسایی های قانون فعلی سازمان امور اراضی کشور و با توجه به موافقت های صورت گرفته با مسئولین سه قوه، اصلاح این قانون در دستور کار دولت و نظارت شورای عالی حفظ بیت المال قرار گرفته و به توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته تا پایان شهریور ماه اصلاحات تکمیلی این قانون ابلاغ و در سراسر کشور اجرایی می شود.

رئیس سازمان امور اراضی کشور بیان داشت: متاسفانه امروز ابهاماتی که در قانون امور اراضی کشور وجود دارد باعث شده تا قضات و دستگاه های قضایی کشور نیز در راستای برخورد با متخلفان به استنباط های مختلفی برسند که این مهم با اصلاح قانون فوق به کلی رفع خواهد شد.

اورنگی افزود: بخشی دیگر از نارسایی های قانون ناشی از تفاوت بین فعالیت های بخش های کشاورزی و دگر بخش ها در خصوص صدور مجوز به افراد برای تغییر کاربری است که این مهم در بعضی از موارد باعث شده تا پروژه ها و طرح های نیز که به صورت قانونی می توانند از قانون امور اراضی کشور استفاده کنند، با مشکل مواجه شوند.

وی گفت: یکی از مهمترین مشکلاتی که در طول چند سال گذشته، تصرف و تخلف های صورت گرفته در خصوص تغییر کاربری اراضی کشاورزی را به دنبال داشته ناهنماهنگی و تفسیر های مختلف از قانون از سوی دستگاه ها و سازمان های دولتی بوده است.

رئیس سازمان امور اراضی کشور یادآور شد: میران تغییر کاربری اراضی مجاز و غیرمجاز در حریم شهرهای کشور به دلیل نیازهای توسعه ای و اقتصادی افزایش پیدا کرده و باید از گسترش این مهم با هماهنگی تمامی دستگاه های مرتبط به ویژه شهرداری و سازمان مسکن و شهرسازی اقدام شود.

کارگاه آموزشی با عنوان امور حقوقی اراضی حاشیه شهرها با حضور رئیس سازمان و مدیران ستادی و استانی سازمان اراضی کشور در سنندج برگزار شد.

کد مطلب 902169

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