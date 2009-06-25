علیرضا اورنگی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: در راستای جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی همچنین برخورد با افراد متخلف قانون امور اراضی کشور اصلاح می شود.

وی ادامه داد: برای رفع و ابهام زدایی از نارسایی های قانون فعلی سازمان امور اراضی کشور و با توجه به موافقت های صورت گرفته با مسئولین سه قوه، اصلاح این قانون در دستور کار دولت و نظارت شورای عالی حفظ بیت المال قرار گرفته و به توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته تا پایان شهریور ماه اصلاحات تکمیلی این قانون ابلاغ و در سراسر کشور اجرایی می شود.

رئیس سازمان امور اراضی کشور بیان داشت: متاسفانه امروز ابهاماتی که در قانون امور اراضی کشور وجود دارد باعث شده تا قضات و دستگاه های قضایی کشور نیز در راستای برخورد با متخلفان به استنباط های مختلفی برسند که این مهم با اصلاح قانون فوق به کلی رفع خواهد شد.

اورنگی افزود: بخشی دیگر از نارسایی های قانون ناشی از تفاوت بین فعالیت های بخش های کشاورزی و دگر بخش ها در خصوص صدور مجوز به افراد برای تغییر کاربری است که این مهم در بعضی از موارد باعث شده تا پروژه ها و طرح های نیز که به صورت قانونی می توانند از قانون امور اراضی کشور استفاده کنند، با مشکل مواجه شوند.

وی گفت: یکی از مهمترین مشکلاتی که در طول چند سال گذشته، تصرف و تخلف های صورت گرفته در خصوص تغییر کاربری اراضی کشاورزی را به دنبال داشته ناهنماهنگی و تفسیر های مختلف از قانون از سوی دستگاه ها و سازمان های دولتی بوده است.

رئیس سازمان امور اراضی کشور یادآور شد: میران تغییر کاربری اراضی مجاز و غیرمجاز در حریم شهرهای کشور به دلیل نیازهای توسعه ای و اقتصادی افزایش پیدا کرده و باید از گسترش این مهم با هماهنگی تمامی دستگاه های مرتبط به ویژه شهرداری و سازمان مسکن و شهرسازی اقدام شود.

کارگاه آموزشی با عنوان امور حقوقی اراضی حاشیه شهرها با حضور رئیس سازمان و مدیران ستادی و استانی سازمان اراضی کشور در سنندج برگزار شد.