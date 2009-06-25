مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز کشور

آفرینش:

تاریخ و محل توزیع کارت آزمون رشته های غیرپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی سال88

آغاز بررسی طرح اصلاح قانونی سربازی در مجلس

مقام معظم رهبری در دیدار نمایندگان مجلس: در مسایل اخیر، مصر به اجرای قانون بوده و خواهم بود



اعتماد:

غیبت اکثر نمایندگان مجلس در جشن پیروزی پاستور

تنش در روابط تهران و لندن به اوج خود رسید

مهدوی کیا هم خداحافظی کرد

اعتماد ملی :

دیدار نمایندگان مجلس با مقام معظم رهبری

در جمع کارکنان روزنامه اعتماد ملی مطرح شد: پیشنهاد جدید کروبی به احمدی نژاد

خداحافظی مهدوی کیا و علی کریمی از فوتبال ملی

قالیباف: باید ابهامات مردم در مورد انتخابات رفع شود

ایران :

رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای هیئت رئیسه و نمایندگان مجلس: کار دولت نفس گیر است مجلس همکاری کند

برگزاری کنکور 88 در بالاترین سطح دقت و امنیت

راه اندازی تلفن ثابت اعتباری در استان ها

ابرار:

رهبر انقلاب: مجلس، باید بنا را برمماشات و مدارا با دولت بگذارد

در جلسه دیروز مجلس؛ بررسی طرح اصلاح موادی ازقانون خدمت وظیفه عمومی آغاز شد

کارت کنکور دانشگاه آزاد از یکشنبه توزیع می شود

کاهش 68 درصدی صادرات خودرو در 2 ماهه اول سال

تهران امروز:

رهبر معظم انقلاب در دیدار نمایندگان مجلس: در همه امور کشور قانون فصل الخطاب است

مدیرعامل شرکت بورس: شرکت ها را ارزان تر بفروشید

به دنبال پیروزی در انتخابات پارلمانی؛ احتمال نخست وزیری حریری قوت گرفت

جام جم :

رهبر معظم انقلاب در دیدار نمایندگان مجلس: قانون گرایی باید از نخبگان به جامعه تسری یابد

رزمایش میلاد نور ولایت با موفقیت پایان یافت

خداحافظی 2 کاپیتان در کمتر از چند ساعت

جوان:

رهبرمعظم انقلاب در دیدار با هیئت رئیسه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی: دیکتاتوری عدم انقیاد به قانون است

دستگیری اعضای سه کمیته کودتای مخملی

سردار علی فضلی: برای برخورد با آشوب طلبان لحظه ای درنگ نخواهیم کرد

جمهوری اسلامی:

رهبرانقلاب در دیدار رئیس، هیئت رئیسه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی: قانون باید در تمام امور کشور فصل الخطاب باشد

آغاز بررسی اصلاح قانون وظیفه عمومی در مجلس

آغاز رقابت 3/1 میلیون داوطلب برای ورود به دانشگاه ها

چک پول 200 هزار تومانی چاپ شد

حمایت:

رهبر معظم انقلاب اسلامی: همه باید قانون را محترم بشمارند

رئیس قوه قضائیه اعلام کرد: ارسال آئین دادرسی تجاری به دولت

وزیر امور خارجه: دبیران سفارت انگلیس از تهران اخراج شدند



حیات نو:

متکی خبر داد: بررسی تقلیل روابط با انگلستان

زهرا رهنورد: ملتزم به قانون و در کنار مردم معترض هستم

رهبر انقلاب: برخوردها باید مهربانانه و صمیمی باشد

خراسان:

رهبر انقلاب: اگر انقیاد به قانون نباشد روح دیکتاتوری بروز خواهد کرد

وعده وزیر برای تامین مسکن مهر تا پایان امسال

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی خبر داد: دیدارهای جداگانه هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس با هاشمی رفسنجانی، موسوی و رضایی

دنیای اقتصاد:

بورس تهران در مسیر رشد مجدد قرار گرفت؛ سمت و سوی جدید بازار سهام

وعده وزیر: امسال سال رونق مسکن مهر است

امید به پایان رکود در بازار خودرو

با ارسال نامه به شورای نگهبان صورت گرفت؛ انصراف ناگهانی رضاییفقط 100 نماینده در میهمانی احمدی نژادمقام معظم رهبری: قانون باید در تمام امور کشور فصل الخطاب باشد

فرهنگ آشتی:

رهبر معظم انقلاب: نظام اسلامی و مردم به هیچ قیمتی زیر بار زور نخواهند رفت

جای خالی سران رئیس مجلس در دیدار با رئیس جمهور

موسوی دعوت صدا و سیما رد کرد

گسترش:

رهبرمعظم انقلاب اسلامی در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی: نظام و مرم زیر بار قانون شکنی نمی روند

کارت کنکور دانشگاه آزاد از یکشنبه توزیع می شود

مشعل «مهر» در دست رئیس جمهوری

خارجی ها سهام بانک ملت را خریدند

کیهان:

تاکید رهبر انقلاب درباره مسائل انتخابات: فقط اجرای قانون نظام زیر بار زور نمی رود

درخواست نمایندگان مجلس برای برخورد با اقدامات غیرقانونی مجمع روحانیون

راه اندازی پتروشیمی مهر با حضور رئیس جمهور

وطن امروز:

رهبر انقلاب در دیدار نمایندگان مجلس با اشاره به حوادث پس از انتخابات: نظام و مردم زیر بار زور نخواهد رفت

وزیرکشور: قوه قضائیه مجازات عامل خون های ریخته شده را پیگیری کند

وزیر مسکن اعلام کرد: واگذاری زمین های مسکن مهر به گروه های 3 تا 5 نفره

انصراف محسن رضایی از ادامه پیگیری شکایات

همشهری:

مقام معظم رهبری: همه باید قانون را محترم بشمارند

قالیباف: نیازمند تفاهم، عقلانیت و اعتدال هستیم

اتوبوس و مترو رایگان برای کنکوری ها

طرح مسکن بازهم تغییر کرد

هدف واقتصاد:

رئیس کل سازمان امور مالیاتی خبر داد: کم به فروش های چکی در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده

اکونومیست اعلام کرد: کاهش بیش از 42 میلیارد دلاری صادرات ایران در سال جاری

مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس: قوانین مغایر با نیازهای مردم مقبولیت نخواهد داشت