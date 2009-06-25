درک متقابل عناصر تئاتر از یکدیگر دستیابی به رسالت نمایش را در پی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، حسین لطف آبادی صبح پنجشنبه در جلسه هم اندیشی هنرمندان تئاتر نیشابور در تالار ادیب اداره ارشاد این شهرستان از هنرمند، مخاطب و مدیران و دست اندرکاران به عنوان سه رکن تئاتر نام برد.

عضو هیئت مدیره مرکز هنرهای نمایشی خراسان رضوی بستر اولیه رشد تئاتر را آموزش و فرهنگ سازی دانست و افزود: باید گروه‌های متفرق تئاتر را به یک وحدت برسانیم تا همدلی و هم رأیی‌ها منجر به تئاتر خوب در کشور شود.

وی اولویت‌های کاری مرکز هنرهای نمایشی استان را برنامه‌های آموزشی، تولید متون نمایشی و برگزاری همایش‌ها و جشنواره‌ها عنوان کرد.

مدیر مرکز هنرهای نمایشی نیشابور نیز از انحلال انجمن نمایش این شهرستان در راستای اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی در امور هنری و جایگزینی مرکز هنرهای نمایشی به جای آن خبر داد و افزود: اعضای هیئت مدیره مرکز ترکیبی از پیشکسوتان و هنرمندان قدیمی تئاتر هستند که جهت ارتقای فرهنگ تئاتر قبول مسئولیت کرده و دست نیاز به سوی سایر هنرمندان این عرصه دراز کرده‌اند.

حمید کریمی با تأکید بر مسئله آموزش به عنوان پایه توسعه تئاتر گفت: مرکز هنرهای نمایشی شهرستان در حال برنامه‌ریزی برای برگزاری کلاس‌های تجزیه و تحلیل تئاتر، نمایش‌نامه خوانی، آموزش بازیگری، آموزش نمایش نامه نویسی و آموزش مباحث فنی صحنه و راه‌اندازی سایت مرکز است.

در این جلسه، مهدی منفرد آخرین رئیس انجمن نمایش شهرستان مورد تحلیل هنرمندان تئاتر نیشابور به خاطر زحمات دوساله‌اش قرار گرفت.

وی گفت: قرار نیست با جایگزینی مرکز هنرهای نمایشی به جای انجمن نمایش، پیشرفت‌های فعلی تئاتر نیشابور به عقب برگردد .

وی تأکید کرد: باید با استفاده از علم روز تئاتر، برای پیشرفت تئاتر برنامه‌های مختلفی طراحی کرد.