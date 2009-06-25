دوسوم کنکوریهای گلستان پشت کنکوری هستند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد تقی سوخته سرایی صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: در کنکور سراسری سال جاری 28 هزار و 745 نفر شرکت دارند که از این تعداد بیش از 17 هزار نفر دختر و بقیه پسر هستند.

وی اظهار داشت: این تعداد در 160 حوزه امتحانی برای ورود به دانشگاهها و موسسات عالی کشور رقابت می کنند.

این مسئول خاطرنشان کرد: در مجموع تعداد دانش آموزان شرکت کننده در کنکور دانشگاههای سراسری استان در سال جاری نسبت به سال قبل حدود 7.5 درصد کاهش یافته است.

به گفته سوخته سرایی، داوطلبان کنکور سراسری استان در پنج گروه آموزشی علوم ریاضی و فنی، هنر، علوم تجربی، زبانهای خارجه، علوم ادبیات و علوم انسانی شرکت می کنند.

حدود 10هزار دانش آموز سال تحصیلی جاری در مقطع پیش دانشگاهی در گلستان تحصیل می کنند.