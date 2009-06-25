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۴ تیر ۱۳۸۸، ۱۰:۰۶

دکتر خاموشی:

مردم همگام با دولت در اداره مساجد مسئول هستند

مردم همگام با دولت در اداره مساجد مسئول هستند

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به اینکه تمرکز این سازمان استفاده از ظرفیت اماکن مذهبی است، یادآور شد: اداره مساجد تنها مختص دولت نیست، مردم نیز باید نقش اساسی در اداره و رونق حوزه مسجد داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام دکتر سید مهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در نشست کارشناسان اعزام، استقرار و مسجد اداره‌کل امور مبلغین و مساجد سازمان تبلیغات اسلامی افزود: در سند چشم انداز سازمان که با نظرات و تلاش شبانه روزی متخصصین امر تدوین شده، به این نتیجه رسیدیم که از اولویتهای کار سازمان تبلیغات اسلامی استفاده از ظرفیت اماکن مذهبی و شبکه تبلیغی است.

وی در ادامه در زمینه اداره مساجد و اماکن مذهبی گفت: اداره مساجد و اماکن مذهبی و هزینه‌های جاری آنها تنها مختص دولت نیست و مردم باید نقش اساسی در اداره و رونق حوزه مسجد داشته باشند.

دکتر خاموشی تصریح کرد: باید حضور مردم در مساجد چشمگیر باشد و ما باید روحیه مناسکی را در ساحت جامعه افزایش دهیم.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی حرکت سازمان تبلیغات اسلامی  را رو به رشد و به سوی مهندسی فرهنگی جامعه خواند.

کد مطلب 902179

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