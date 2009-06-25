مردم همگام با دولت در اداره مساجد مسئول هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام دکتر سید مهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در نشست کارشناسان اعزام، استقرار و مسجد اداره‌کل امور مبلغین و مساجد سازمان تبلیغات اسلامی افزود: در سند چشم انداز سازمان که با نظرات و تلاش شبانه روزی متخصصین امر تدوین شده، به این نتیجه رسیدیم که از اولویتهای کار سازمان تبلیغات اسلامی استفاده از ظرفیت اماکن مذهبی و شبکه تبلیغی است.

وی در ادامه در زمینه اداره مساجد و اماکن مذهبی گفت: اداره مساجد و اماکن مذهبی و هزینه‌های جاری آنها تنها مختص دولت نیست و مردم باید نقش اساسی در اداره و رونق حوزه مسجد داشته باشند.

دکتر خاموشی تصریح کرد: باید حضور مردم در مساجد چشمگیر باشد و ما باید روحیه مناسکی را در ساحت جامعه افزایش دهیم.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی حرکت سازمان تبلیغات اسلامی را رو به رشد و به سوی مهندسی فرهنگی جامعه خواند.