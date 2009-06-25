آمریکا با شکست اسپانیا فینالیست شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی آمریکا که در آخرین روز از مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام کنفدراسیون‌ها با برتری مقابل تیم ملی مصر به مرحله نیمه نهایی رقابت‌ها راه یافته بود، در این مرحله دست به کار بزرگی زد و اسپانیا را در ورزشگاه Free State Stadium آفریقای جنوبی با نتیجه 2 برصفر از پیش رو برداشت.

در این بازی تیم ملی آمریکا ابتدا در دقیقه 27 توسط "جوزی آلتیدور" به گل اول خود رسید. در این صحنه "کلینت دمپسی" توپ را به جوزی آلتیدور داد و او پس از آن که "خوان کاپدویلا"، هم‌تیمی‌اش در ویارئال را به آسانی پشت سر گذاشت با یک شوت که به بازیکنان دیگر هم برخورد کرد، گل اول را به ثمر رساند.

در دقیقه 74 هم روی سانتر "لاندن داناوان" و اشتباه "جرارد پیکه" و "سرخیو راموس"، توپ به کلینت دمپسی رسید و او گل دوم را هم زد. آمریکا در دقیقه 87 این بازی به دنبال اخراج "مایکل بردلی" 10 نفره شد. خطای خشن مایکل بردلی روی چابی باعث اخراج او شد تا آمریکا دقایق پایانی را با یک بازیکن کمتر ادامه دهد.

آخرین باری که اسپانیا در دیدارهای رسمی شکست خورده بود به اکتبر 2006 بازمی‌گشت که در خانه سوئد 2 بر صفر مغلوب شد. آنها از نوامبر آن سال هم تاکنون در هیچ دیداری تسلیم نشده بودند. این اولین شکست تیم ملی اسپانیا با ویسنته دل بوسکه است.

در دیگر دیدار از مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام کنفدراسیون‌ها امشب تیم ملی برزیل به مصاف آفریقای جنوبی، میزبان مسابقات می رود.