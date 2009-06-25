رشد 66 درصدی بارندگی ها در استان زنجان طی سال آبی امسال

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، جعفر فهیمی صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران گفت: استان زنجان نسبت به 9 ماهه سال گذشته 66 درصد افزایش بارندگی داشته است که نسبت به آمار درازمدت 20 درصد کمبود وجود دارد همچنین 107 میلیون متر مکعب کسری مخازن آب را در استان داریم که تغذیه استان به حد تعادل نرسیده است.

وی ادامه داد: استان زنجان در 9 ماهه اول سال 87 حدود 246.7 میلیون متر مربع میزان بارندگی را به خود اختصاص داده است که شهرستان قیدار بیشترین بارندگی و دندی کمترین بارندگی را به خود اختصاص داده است.

مدیرکل شرکت آب منطقه ای استان زنجان اظهار داشت: آب شرب استان زنجان از سه منبع تامین می شود که سد تهم با 80 میلیون مترمربع ذخیره آب استان را دارد و فاز اول تصفیه خانه با 635 لیتر در ثانیه قادر به لوله کشی آب به منازل است و همچنین چاههای ذاکر که قریب به 15 میلیارد متر مربع آب را تامین می کنند و مابقی نیاز آب استان از چاههای داخل استان تامین می شود .

وی همچنین طرح تالوار را بزرگترین طرح برای وزارت نیرو عنوان کرد و افزود: طرح تالوار به منظور تحت پوشش قرار دادن 32 هزار هکتار از اراضی استانهای زنجان و کردستان و تامین آب شرب استان همدان در نظر گرفته شده است .

فهیمی همچنین اعتبار تخصیص داده شده به سد تالوار را 45 میلیارد تومان عنوان کرد.

فهمیمی در ادامه به تعداد 72 پروژه در وزارت نیرو اشاره کرد و افزود: این پروژه ها با اعتبار 80 میلیون تومان، 1.200میلیارد متر مکعب و 116 هزار هکتار از اراضی را در حیطه خود خواهد داشت که برای 78 هزار نفر اشتغالزایی ایجاد خواهد شد.

وی نگاه وزارت نیرو را نگاه ویژه ای عنوان کرد و افزود: اعتبارات تخصیص داده شده آب استان 5/2 برابر شده که در ردیف استانهای اول و دوم کشوری قرار گرفته است .