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۴ تیر ۱۳۸۸، ۱۲:۱۰

ثابت ماندن نرخ ارز و کاهش ارزش ریال از دلایل رکود صادرات در کشور است

ثابت ماندن نرخ ارز و کاهش ارزش ریال از دلایل رکود صادرات در کشور است

گرگان - خبرگزاری مهر: دبیر خانه صنعت و معدن گلستان گفت: ثابت ماندن نرخ ارز، کاهش ارزش ریال و تورم موجب رکود صادرات در کشور و استان شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سعید نجد احمدی صبح پنجشنبه در ارزیابی و چالش های سرمایه گذاری در صنعت استان افزود: وقتی قیمت دلار حدود 10 هزار ریال باشد و میزان هزینه های داخلی نیز سالانه بین 15 تا 20 درصد افزایش یابد، مزیت صادراتی بنگاههای اقتصادی از دست می رود.

وی خاطرنشان کرد: برای توسعه صنعت باید توجه بیشتر به بخش خصوصی در صدر برنامه ها قرار گیرد که این امر موجب توسعه صنعت و سرمایه گذاری می شود.

به تاکید نجد احمدی، دولت باید به عنوان رقیب و سرمایه گذار، صحنه اقتصاد کشور را ترک کند و سیاستگذاریهای عمومی توسعه صنعت به صورت روشن و شفاف برای مردم و بنگاه های بخش خصوصی روشن شود.

دبیرخانه صنعت و معدن گلستان بیان داشت: باید منابع محدود را به بهترین شکل مدیریت کنیم و در استراتژی توسعه صنعتی بازنگری صورت گیرد و از روشهای مقطعی، فوری و تصمیم های ناپخته جلوگیری شود.

وی تاکید کرد: جلوگیری از سیستم خرده ریز پخش کردن پول ضروری است زیرا بنگاه ها به نوسازی نیاز دارند و قابل رقابت با بنگاه های روز نیستند.

وی عنوان کرد: بازپرداخت پنجساله تسهیلات بانکی، طرحی شکست خورده بوده که به تولید صنعتی نمی انجامد و باید و در مورد راهکارها و حمایت های پولی و مالی در سیستم صنعت و سرمایه گذاری تجدید نظر صورت گیرد.

کد مطلب 902185

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