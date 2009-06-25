لایحه هدفمند کردن یارانه ها مهر ماه امسال به تصویب مجلس می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محمد رضا رحیمی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران در فرودگاه ارومیه افزود: این لایحه از مهمترین لایحه های دولت در مجلس است که به عنوان یک طرح اساسی و زیربنایی در سراسر کشور اجرا می شود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه این لایحه سال گذشته تقدیم مجلس شد ولی تاکنون به صحن مجلس نیامده است.

رحیمی همچنین از تقدیم لایحه شفاف سازی دارایی های مسئولان و مدیران جمهوری اسلامی ایران از سی سال گذشته تاکنون به مجلس خبرداد و بیان داشت: این لایحه بزودی تقدیم مجلس می شود و امیدواریم که به تصویب برسد.

وی اضافه کرد: قاون 5 ساله نیز در دولت مورد بررسی قرار گرفته که بزودی برای تصویب به مجلس تقدیم می شود.

معاون پارلمانی رئیس جمهوریی در خصوص تعامل دولت و مجلس در چهار سال گذشته نیز خاطرنشان کرد: در این مدت دولت ارتباط خوبی با مجلس داست که به دنبال اعتلای این ارتباط هستیم و امیدواریم در دولت دهم یک رابطه بسیار صمیمی با مجلس برقرار کنیم.

رحیمی در ادامه تاکید کرد: دولت با تمام ظرفیت با نمایندگان مجلس برای پیشبرد کارها تعامل خواهد کرد و معتقدیم بدون تعامل با مجلس، دولت به اهداف خود نمی رسد و با مشکل مواجه می شود.

وی هدف از سفر خود به آذربایجان غربی را بررسی مصوبات سفر دور اول و دوم هیئت دولت به استان عنوان کرد و یادآورشد: سفرهای استامی و مصوبات آن از نوامیس دولت تلقی می شوند و طبق دستور اخیر رئیس جمهور، وزرا و معاونین برای رفع موانع و مسکلات این مصوبات به استانها سفر می کنند.

در سفر رحیمی به استان با حضور روند اجرای مصوبات دور اول و دوم هیئت دولت در استان بررسی و راهکارهای لازم برای رفع مشکلات این مصوبات اتخاذ می شود.