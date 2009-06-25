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۴ تیر ۱۳۸۸، ۱۰:۱۸

اختصاصی مهر/

آغاز مطالعات باستان شناسی برای یافتن شهر سوخته در آذربایجان شرقی

آغاز مطالعات باستان شناسی برای یافتن شهر سوخته در آذربایجان شرقی

تبریز - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی از احتمال وجود شهر سوخته در این استان خبر داد و گفت: مطالعات باستان شناسی برای یافتن این شهر در آذربایجان شرقی آغاز شده است.

تراب محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز اظهار داشت: گزارش هایی مبنی بر وجود شهر سوخته در دو نقطه از آذربایجان شرقی واصل شده و بر همین مبنا گروه هایی از باستان شناسان مجرب سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، مشغول انجام مطالعات اولیه در این زمینه هستند.

وی گفت: "کوزه کنان" از توابع شهرستان شبستر و "ترک" از توابع شهرستان میانه، دو نقطه از آذربایجان شرقی هستند که احتمال وجود شهر سوخته در آنها داده می شود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی اضافه کرد: طرح مطالبی از این دست که در تونل عمیقی در مناطق یاد شده، زن سوخته ای با موهای پریشان دیده می شود تنها در حد یک حدس و گمان بوده و هیچ پایه علمی ندارد.

محمدی در عین حال با تاکید بر اینکه برخی از حدس و گمان ها می توانند به واقعیت بپیوندند، احتمال وجود شهر سوخته در این مناطق را رد نکرد و افزود: به محض دستیابی به اطلاعات قابل اعتماد و علمی، اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.

وجود آثار تاریخی متعلق به قرن چهارم قبل از میلاد، تبریز و آذربایجان را یکی از نقاط باستانی ایران قرار داده و بر همین مبناست که کارشناسان، ادعای وجود شهر سوخته در این خطه کهن را رد نمی کنند.

شهرستان های شبستر و میانه به ترتیب در 72 و 178 کیلومتری تبریز، مرکز آذربایجان شرقی واقع هستند.

کد مطلب 902188

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    نظرات

    • حسن فردوسی گلهین IR ۰۴:۰۲ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۱
      0 0
      پاسخ
      من میدونم شهر سوخته کجاست

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