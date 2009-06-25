به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ پاسدار علی فضلی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران خطاب به عوامل مخل امنیت عمومی و عناصر اصلی پشت صحنه آشوبهای اخیر هشدار داد: مراقب رفتارهای خودتان باشید و به گونه‌ای عمل نکنید که بیش از این باعث تلخ شدن کام ملت و شیرینی ذائقه دشمنان اسلام و انقلاب شوید.

وی تصریح کرد: مردم با امام(ره) و رهبری پیمان بسته‌اند که در هر مقطعی از تاریخ انقلاب و کشور که دشمنان به فتنه‌انگیزی بپردازند با آنان به شدت برخورد کنند و با کور کردن چشم فتنه بساط آنان را برچینند.

وی افزود: تن دادن به قانون و تسلیم شدن در برابر اراده و خواست ملت ایران تنها نسخه‌ای است که می‌تواند در شرایط فعلی باعث نجات فریب خوردگان و پیاده نظام استکبار جهانی گردد و لذا ما به آنها توصیه می‌کنیم تا دیر نشده به دامان پر مهر و عطوفت نظام اسلامی و ملت بزرگوار ایران بازگردند و بیش از این خود را بازیچه دست آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی نسازند.

سردار علی فضلی ادامه داد: مردم ایران وامدار هیچکس نیستند، آنان در طول تاریخ انقلاب و سی سال گذشته همواره مواضع و منویات ولایت فقیه و رهبری انقلاب را نصب‌العین خود قرار داده‌اند و چه در زمان امام راحل(ره) و چه هم اینک نشان داده‌اند گوش به فرمان رهبری هستند و هر کسی که بخواهد در مقابل خط انقلاب و رهبری قرار گیرد را منزوی و از صف خود جدا ساخته‌اند.

فرمانده سپاه سیدالشهدای استان تهران همچنین با بیان اینکه پروژه تخریب و اغتشاش و سلب امنیت و آسایش مردم شکست خورده است اظهار کرد: هم اینک نیروهای امنیتی، انتظامی و بسیجی تمامی رفتار و حرکات عناصر فعال در این صحنه را به طور دقیق رصد کرده و تحت کنترل دارند و در صورتی که اقدامی غیرقانونی و خلاف خواست مردم از خود بروز دهند باید در انتظار برخورد قاطع و قانونی از سوی نیروهای مدافع قانون و آرامش در جامعه باشند و من از دریادلان بسیجی تشکر می‌کنم که در مقابل اراذل و اوباش مسلح به سلاح گرم و سرد جانانه ایستادگی کردند تا مردم شریف ما امنیت و آسایش خود را دوباره بدست بیاورند و نیز از آن خواهری که بر بالین آن بسیجی شجاعانه خیمه زد تا از حمله اراذل و اوباش مصون بماند تشکر می‌کنم.

وی با بیان اینکه به فضل خداوند همواره دریادلان بسیجی برای حفظ امنیت مردم با آمادگی کامل در صحنه هستند، افزود: برای خنثی کردن تلاش عقبه فتنه‌ای که در خانه‌های تیمی کشف شد و ارتباطی که از آنها با بیرون مرزها و صهیونیست‌ها عیان شد قریب به 300 نفر از جان برکفان بسیجی به شدت زخمی شدند و هم‌ اکنون در بیمارستانها در حال مداوا هستند و 8 نفر از بسیجیان قهرمان نیز در این حادثه تلخ به درجه رفیع شهادت نائل شدند که من به همه عزاداران این حادثه تلخ تسلیت عرض می‌کنم.

فضلی با اشاره به حساسیت شرایط داخلی، منطقه‌ای و جهانی بیگانگان قسم خورده انقلاب و نظام برای انقلاب اسلامی و مردم خاطرنشان کرد: انتظار همه مردم از نخبگان سیاسی این است که همه به اصل وحدت و وفاق ملی توجه کرده و با فصل‌الخطاب دانستن بیانات اخیر مقام معظم رهبری سعی کنند زمینه‌هایی که ممکن است با تحت تاثیر قرار دادن امنیت ملی و مصالح نظام حرکت کشور در مسیر پیشرفت و تعالی را کند نماید از بین ببرند.

سردار فضلی حضور هوشیارانه و مقتدرانه نیروهای امنیتی، انتظامی و به ویژه بسیج مردمی را در صحنه حوادث اخیر کشور، بیانگر آمادگی و قابلیت‌های وصف‌ناپذیر فرزندان ملت ایران در دفاع از انقلاب و حراست از استقلال و امنیت کشور و نیز رویارویی با توطئه‌ها و نقشه‌های شوم دشمنان دانست و یادآور شد: سپاه در مواضع و بیانیه‌های رسمی خود هشدار داده است در صورتی که عناصر اصلی و عوامل بروز اغتشاش و آشوب‌های اخیر در مسیر عقلانیت قرار نگیرند و همچنان به ارتکاب اعمال مجرمانه، ضد انقلابی و مغایر با امنیت ملی کشور مبادرت نمایند، نیروهای امنیتی، انتظامی و بسیج در برخورد قاطع با آنها درنگ نخواهند کرد.

وی با هشدار به کانون فتنه و گروهی از اراذل و اوباش که دست به سلاح گرم بردند و به انتقامگیری از ‌ملت مشغولند افزود: امنیت و آرامش امروز جامعه ایرانی مرهون حماسه‌ها و ایثارگری‌های صدها هزار رزمنده، دلاور و مجاهد و جانفشانی‌های خیل عظیم شهدای انقلاب و دفاع مقدس است و ملت شریف ایران هرگز اجازه نخواهند داد عده‌ای مرعوب و تعدادی غافل و فریب خورده، این دستاورد عظیم و حیاتی را مورد تعرض و خیانت قرار دهند و فرزندان ملت در سپاه و بسیج و نیروی انتظامی کوچکترین حرکات شما را زیر نظر دارند و از شما غافل نیستند.

سردار فضلی تصریح کرد: برخی از این اراذل و اوباش متواری هستند، اما فرزندان ملت بی‌گمان آنها را به مجازات خودشان خواهند رساند.

فرمانده سپاه سیدالشهدای استان تهران همچنین با اشاره به فضاسازی برخی رسانه‌های بیگانه در این حوادث افزود: متاسفانه شاهد بودیم که برخی از رسانه‌های بیگانه، مستقیم و غیر مستقیم به هدایت فرماندهی آشوبها می‌پرداختند که امیدواریم با حماقت خودشان بیش از این مردم ما را عصبانی نکنند، ما این حوادث را از ذهن خودمان دور نمی‌کنیم و در روزی که لازم باشد برخی مسایل را بر زبان خواهیم آورد و باید از کسانی که با بی‌توجهی به قانون و فرمایشات دلسوزانه مقام معظم رهبری مسبب اصلی این فجایع هستند پرسید مسئولیت این خون‌های ریخته شده با کیست و این همه مجروحین و مصدومین را چه کسی پاسخگوست؟

وی با بیان اینکه در جای کسی تیر می‌خورد و هنوز اصل حادثه مورد شبهه هست که می‌بینیم به سرعت تصاویر آن در رسانه‌های غربی پخش می‌شود تصریح کرد: ما در موقع مقتضی حتما به اطلاع مردم خواهیم رساند که چه کسانی پشت این قضایا هستند.

سردار فضلی همچنین در تشریح آنچه گوشه‌هایی از جنایات اراذل و اوباش در فاجعه 30 خرداد امسال خواند گفت: کسانی که با تیغ موکت‌بری انگشت بسیجی ما را می‌برند کسانی که بینی بسیجی ما را با دست می‌شکافند در پیشگاه ملت چه حرفی برای گفتن دارند؟ من مجددا به همه دغداران تسلیت عرض می‌کنم.

این چهره ماندگار دفاع مقدس در پایان با تشکر از همکاری اقشار و آحاد مختلف ملت و نیز اصناف و بازاریان در مقابله و دستگیری اغتشاشگران گفت: بر خود وظیفه می‌دانم از اقشار و آحاد مختلف ملت و نیز اصناف که در روزهای اخیر باعث سربلندی نیروهای امنیتی و انتظامی و بسیجی در برخورد با خط تخریب و آشوب و بازگرداندن امنیت و آرامش در سطح شهر شده‌اند و با اعلام آمادگی برای حضور در صحنه و همکاری همه جانبه خود زمینه انجام بهتر وظایف فرزندانشان را فراهم نمودند، صمیمانه قدردانی و تشکر نمایم.