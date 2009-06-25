15 رشته صنایع دستی در کشور منسوخ شده است

حسین هاتفی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، برخی از این رشته ها را نمد، سفال شهرضا و پارچه زری بافی عنوان کرد و افزود: اگر در خصوص حفظ و احیاء صنایع دستی کشور تلاش نکنیم، روزی خواهیم گفت "هنر نزد ایرانیان بود و بس".

وی به عنوان مثال به نمدمالی اشاره کرد و یادآور شد: برای نمد 70 کاربرد تعریف شده که برخی از این کاربردها در صنایع کیف، کفش و اسباب بازی می باشد اما اکنون این هنر در حال منسوخ شدن است.

هاتفی بیان داشت: اکنون صنایع دستی در خانه های ما جایی ندارد و نسل جدید نیز با این هنر آشنا نیست و بر این اساس صنایع دستی کشور در آینده رو به فراموشی می رود.

این مسئول گفت: شهروندان ایرانی باید در زندگی روزمره از صنایع دستی استفاده بیشتری کنند به عنوان مثال از صنایع دستی به عنوان هدیه در مناسبتها و جشنها استفاده نمایند.

وی یکی از برنامه های صنایع دستی کشور را حفظ صنایع دستی موجود و احیاء صنایع دستی فراموش شده عنوان کرد و افزود: براین اساس با همفکری با صاحب نظران و هنرمندان، ارائه تسهیلات به کارگاه ها از طریق صندوق مهر و بخشهای بانکی و برگزاری نمایشگاههای استانی، منطقه ای و کشوری در این خصوص تلاش می شود.

هاتفی تصریح کرد: هفت رشته از صنایع دستی منسوخ شده تا پایان امسال و بقیه تا پایان سال 89 احیا می شوند.

وی در پایان از کسانی که اطلاعاتی در مورد صنایع دستی بومی و عشایری منسوخ شده دارند خواست اطلاعات خود را در اختیار سازمان صنایع دستی قرار دهند.