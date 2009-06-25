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۴ تیر ۱۳۸۸، ۹:۵۹

15 رشته صنایع دستی در کشور منسوخ شده است

15 رشته صنایع دستی در کشور منسوخ شده است

یاسوج - خبرگزاری مهر: معاون هنرهای سنتی و صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی کشور گفت: 15 رشته صنایع دستی در کشور منسوخ شده یا در حال منسوخ شدن است.

حسین هاتفی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، برخی از این رشته ها را نمد، سفال شهرضا و پارچه زری بافی عنوان کرد و افزود: اگر در خصوص حفظ و احیاء صنایع دستی کشور تلاش نکنیم، روزی خواهیم گفت "هنر نزد ایرانیان بود و بس".

وی به عنوان مثال به نمدمالی اشاره کرد و یادآور شد: برای نمد 70 کاربرد تعریف شده که برخی از این کاربردها در صنایع کیف، کفش و اسباب بازی می باشد اما اکنون این هنر در حال منسوخ شدن است.

هاتفی بیان داشت: اکنون صنایع دستی در خانه های ما جایی ندارد و نسل جدید نیز با این هنر آشنا نیست و بر این اساس صنایع دستی کشور در آینده رو به فراموشی می رود.

این مسئول گفت: شهروندان ایرانی باید در زندگی روزمره از صنایع دستی استفاده بیشتری کنند به عنوان مثال از صنایع دستی به عنوان هدیه در مناسبتها و جشنها استفاده نمایند.

وی یکی از برنامه های صنایع دستی کشور را حفظ صنایع دستی موجود و احیاء صنایع دستی فراموش شده عنوان کرد و افزود: براین اساس با همفکری با صاحب نظران و هنرمندان، ارائه تسهیلات به کارگاه ها از طریق صندوق مهر و بخشهای بانکی و برگزاری نمایشگاههای استانی، منطقه ای و کشوری در این خصوص تلاش می شود.

هاتفی تصریح کرد: هفت رشته از صنایع دستی منسوخ شده تا پایان امسال و بقیه تا پایان سال 89 احیا می شوند.

وی در پایان از کسانی که اطلاعاتی در مورد صنایع دستی بومی و عشایری منسوخ شده دارند خواست اطلاعات خود را در اختیار سازمان صنایع دستی قرار دهند.

کد مطلب 902190

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