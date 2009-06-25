رهبر معظم انقلاب اسلامی: نظام و مردم زیر بار قانون شکنی نمی روند / قانون باید فصل الخطاب باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز چهارشنبه در دیدار رئیس، هیئت رئیسه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مجلس شورای اسلامی را قوه مُفکّره کشور دانستند و افزودند: این قوه به صورت لباس قانون تجلی می یابد و سپس این قانون نیز در سراسر کشور جاری می شود، بنابراین مهمترین مسئله رعایت نسبت این قوانین با ارزشها و اصول انقلاب اسلامی از یکطرف و همچنین نیازهای فوری و بلندمدت جامعه از طرف دیگر است.

حضرت آیت الله خامنه ای خاطرنشان کردند: اگر در قوانین کشور این دو ویژگی رعایت شود قوانین علاوه بر اینکه صحیح و درست خواهند بود کارآمدی نیز خواهند داشت.

ایشان در تبیین این موضوع افزودند: اگر قوانین با اصول و مبانی انقلاب اسلامی سازگاری نداشته باشند اصالت خود را از دست خواهند داد و اگر با نیازهای مردم همخوانی نداشته باشند ، قوانین اصیل و مشروع خواهند بود ولی مقبولیت نخواهند داشت.

رهبر معظم انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه مبانی انقلاب اسلامی باید به طور دائم مدنظر باشند خاطرنشان کردند: امام خمینی (ره) انسان بزرگ و آگاهی بودند و مجموع فرمایشات و وصیتنامه ایشان مبانی و اصول انقلاب است که باید تصویب قوانین و موضعگیریها همواره در این جهت باشند.

حضرت آیت الله خامنه ای همچنین افزودند: به هنگام تصویب قوانین باید مراقب بود تا قوانین با قانونگرایی، اخلاق، ارزشهای دینی و مسائل تربیتی سازگاری داشته باشند.

ایشان نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به بالا بردن روحیه تحمل حرف مخالف توصیه و خاطرنشان کردند: اظهار نظرها در مجلس باید علمی، استدلالی، سالم، و اخلاقی و به دور از روحیه لجاجت و زورآزمایی شخصی و جناحی باشند.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به وظیفه مجلس و دولت برای اداره کشور و پیشبرد امور جامعه افزودند: مجلس باید بنا را بر مماشات، مدارا و روح همکاری با دولت بگذارد زیرا دولت در وسط میدان است و بار سنگین مسائل اجرایی کشور را به دوش می کشد.

حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر اینکه امور اجرایی بسیار سخت و دشوار است خاطرنشان کردند: باید به دولت در این مسیر ناهموار و نفسگیر کمک کرد و به آن سخت نگرفت.

ایشان تأکید کردند: البته این موضوع به معنای اغماض از خطاها نیست بلکه نوع برخوردها باید مهربانانه و صمیمی باشد.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به تشنجها و اصطکاکها در برخی دوره های قبلی مجلس شورای اسلامی افزودند: مردم به هیچ وجه از اصطکاک خوششان نمی آید و بازخورد آن کاملاً منفی است زیرا مردم خواستار همکاری صمیمانه مسئولان برای حل مشکلات کشور هستند.

حضرت آیت الله خامنه ای با یادآوری مجدد درخصوص رعایت مصلحت کل کشور در قانونگذاریها خاطرنشان کردند: نمایندگان محترم باید مصلحت منطقه خود را در داخل مصلحت کشور در نظر بگیرند.

ایشان در بخشی دیگری از سخنان خود ضرورت رعایت فرهنگ، قانونمداری در کشور را یادآور شدند و تأکید کردند: من در مسائل اخیر مربوط به انتخابات ریاست جمهوری مُصرّ به اجرای قانون بوده و خواهم بود و نظام اسلامی و مردم نیز به هیچ قیمتی زیر بار زور نخواهند رفت.

رهبر انقلاب اسلامی با تأکید براینکه نقطه مقابل قانونگرایی و انقیاد در مقابل قانون، دیکتاتوری است خاطرنشان کردند: اگر انقیاد به قانون نباشد، روح دیکتاتوری بروز خواهد کرد.

حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: قانون باید در تمام امور کشور فصل الخطاب باشد تا زندگی مردم و امور جامعه روان شود.

ایشان بی قانونی را موجب پایمال شدن مصالح مردم دانستند و تأکید کردند: اصرار بر رعایت نکردن قانون موجب گره خوردن کارها خواهد شد بنابراین همه باید قانون را محترم بشمارند.

رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: فرهنگ قانونگرایی همانند مسائل دیگر باید از نخبگان به بدنه جامعه سرریز شود زیرا اگر نخبگان جامعه قانون را رعایت نکنند نمی توان از مردم انتظار عمل به قانون داشت.

حضرت آیت الله خامنه ای همچنین با قدردانی از موضع مجلس شورای اسلامی و نامه نمایندگان درخصوص مسائل اخیر تأکید کردند: یکپارچگی و صدای واحد در اعلام مواضع اساسی در شرایطی که دشمنان مترصد نقطه ضعف و فرصت طلبی هستند کاری بسیار خوب و مهم است.

ایشان با تجلیل از سطح کارشناسی و معرفت مجلس هشتم نمایندگان را به بهره گیری بیش از پیش از فرصتهای معنوی و مواعظ اخلاقی در بحبوحه امور اجرایی توصیه کردند و افزودند: ایام پرفیض ماه رجب و سپس ایام گرانقدر ماههای شعبان و رمضان بهترین فرصتها برای زدودن غفلتها و نزدیکی بیشتر به خداوند با عمل صالح و تقویت ایمان است.

در ابتدای این دیدار علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به وظیفه مجلس در بُعد نرم افزاری نظام و همچنین نظارت بر اجرای قوانین تأکید کرد: محور حرکت مجلس هشتم سند چشم انداز و سیاستهای کلی نظام به ویژه سیاستهای اصل 44 است.

وی قوانین تجارت، مجازات اسلامی، هدفمند کردن یارانه ها، ایمنی زیستی، فضای کسب و کار و قانون جامع دامپروری را از جمله قوانین تصویب شده و یا در دست تصویب مجلس برشمرد و افزود: مجلس هشتم همزمان با توجه جدی به مسائل اقتصادی و معیشتی به مسائلی همچون خشکسالی، کنکور، و مشکلات واحدهای صنعتی، کشاورزان و دامپروران توجه داشته است.

رئیس مجلس شورای اسلامی، رصد دقیق حوادث و مسائل بین المللی و منطقه ای را یکی از ویژگیهای مجلس هشتم برشمرد و گفت: برگزاری کنفرانس فلسطین و ایستادگی در مقابل زیاده خواهیهای قدرتهای زورگو از جمله در مسائل هسته ای و عراق و همچنین مسائل اخیر کشور بخشی از عملکرد مجلس در حوزه مسائل بین المللی و منطقه ای است.

لاریجانی با تأکید بر اینکه مجلس در عین اعتقاد به همگرایی با سایر قوا در نظارت بر رعایت قانون جدی است افزود: دیوان محاسبات در روش نوین خود نظارت همزمان با سایر دستگاهها را پیگیری می کند تا زمینه پیشگیری از تخلف به وجود آید.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به مسائل اخیر کشور بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تأکید کرد: مجلس معتقد است حل مسائل اخیر فقط از طریق قانون امکان پذیر است و نمایندگان مانع از رفتار غیرقانونی خواهند بود.

لاریجانی با تأکید بر اینکه هیچکس نباید به خود حق دهد که از قانون فراتر رود خاطرنشان کرد: مسائل اخیر انتخابات فقط با نظر شورای نگهبان پایان می پذیرد و آقایان اطراف این مناقشه باید درک کنند که قانون صرفاً برای روزهای راحتی نیست بلکه قانونگرایی برای همه زمانها است.



