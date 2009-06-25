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۴ تیر ۱۳۸۸، ۱۰:۴۷

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: مهمترین عناوین خبری جهان از شب گذشته تا امروز صبح به نقل از خبرگزاری های خارجی به شرح زیر است.

- باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، لایحه هزینه 106 میلیارد دلای جنگ را امضا کرد

- دولت اوباما از دعوت دیپلماتهای ایرانی برای شرکت در روز استقلال آمریکا صرف نظر کرد، اما درعین حال گفت که این اقدام به معنی بسته شدن باب گفتگو با ایران در زمینه تروریسم و تسلیحات هسته ای نیست.

- آمریکا و ونزوئلا بار دیگر با تبادل سفیر، روابط دیپلماتیک خود را از سر خواهند گرفت.

- فیفا از ایران خواست تا علت بدرفتاری با برخی از فوتبالیستها را به دلایل سیاسی توضیح دهد.

- دریادار مایک مولن رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا قرار است این هفته به روسیه سفر کند و درباره سیستم دفاع موشکی آمریکا با این کشور گفتگو کند.

- نیکلا ساکوزی رئیس جمهوری فرانسه از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی خواست تا به طور کامل ساخت و ساز شهرک های صهیونیستی را متوقف کند

- سازمان ملل متحد از کاهش مصرف جهانی کوکائین، هروئین و حشیش خبر داد.

- آمریکا از چین خواست تا مقررات مربوط به فیلترینگ اینترنت را بردارد.

- انفجار تروریستی در شهرک صدر بغداد دهها کشته و زخمی به جا گذاشت.

کد مطلب 902193

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