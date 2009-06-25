کاهش سرانه مصرف نان در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگارمهر در تبریز، صادق نجفی صبح پنجشنبه در سومین جلسه کار گروه تخصصی امور اقتصادی و تولیدی استان با تاکید بر لزوم فرهنگ سازی برای تغییر الگوی مصرف افزود: هم‌اکنون سالانه در استان 500 هزار تن آرد برای مصرف توزیع می‌شود.

رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی با تاکید بر ضرورت اتخاذ فرآیندهایی که منجر به ارائه الگوی بهینه مصرف شود، افزود: بدون فرهنگ‌سازی مناسب از سوی تصمیم‌گیران، امکان دستیابی به نتایج مطلوب در جامعه فراهم نخواهد شد.

وی همچنین ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای در اماکن پرجمعیت شهر را از دیگر مواردی یاد کرد که در اصلاح الگوی مصرف و کاهش میزان سوخت مصرفی شهروندان تاثیر مثبتی خواهد داشت.

رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی ادامه داد: هم‌اکنون دو تن نان صنعتی توزیع می‌شود که به علت ماندگاری و کیفیت بالای نان حجیم، لزوم افزایش واحدهای تولیدی نان حجیم و صنعتی احساس می‌شود.

فرخ مسجدی، رئیس کارگروه امور اقتصادی و تولیدی آذربایجان شرقی نیز در این نشست گفت: ایجاد یک موسسه واحد خصوصی در استان که هیئت موسس آن تا یک ماه آینده از طریق اتاق بازرگانی معرفی خواهند شد به ما کمک خواهد کرد، الزامات لازم را برای رفع اشکالات و حمایت از صنعت و تولید آن انجام دهیم.

وی افزود: هم اکنون 28 طرح با نیاز مالی 13 هزار میلیارد ریال هفت به بانک صنعت و معدن معرفی شده‌اند که بعد از تصویب و پرداخت تسهیلات انتظار می‌رود برای 5 هزار نفر اشتغال ایجاد شود.

در کارگروه امور اقتصادی و تولیدی آذربایجان شرقی طرح ایجاد واحد تولیدی نان حجیم به تصویب رسید.

ظرفیت این خط تولیدی روزانه 20 تن و سالانه 6 هزار تن خواهد بود که تسهیلات آن را بانک صنعت و معدن تامین خواهد کرد.