لکه ننگ از پیشانی منافقین پاک نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: سپاس بیکران خداوند متعال را که با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، قدرت پوشالین شیاطین ضد دین و بی‌بهره از ابتدایی‌ترین صفات انسانی را به تمامی انسان‌ها نمایان ساخت.

دشمنان قسم خورده اسلام از آن روزی که از سوی امت بیداردل ایران طرد شدند و چهره کریه و پلیدشان عیان شد، همواره تلاش بیهوده خود را صرف مقابله با آرمان‌های والای مردم شهیدپرور قرار دادند. غافل از آنکه در برابر تحقق وعده‌های الهی توان ایستادگی ندارند. به زعم باطل خود هر روز با برانداختن آتش می‌خواهند ندای حق‌طلبی و بت‌شکنی را از میان بردارند، گاه با آتش ترور- گاه با آتش نفاق.

در ادامه این بیانیه می خوانیم : امروز باید هوشیار باشیم تا نفاق نتواند با تغییر چهره‌های گوناگون، آن ضربه‌ای که سال‌های اولیه انقلاب دنبال آن بود را عملیاتی کند. از همین رو جنایتی را مرتکب شدند که تا تاریخ زنده است لکه ننگ آن از پیشانی سیاه آنان پاک نخواهد شد.

بنیاد فرهنگی هفتم تیر در این بیانیه می‌افزاید: به فرموده مقام معظم رهبری؛ " فاجعه تروریستی هفتم تیرماه سال 1360 حادثه‌ای فراموش نشدنی است که باعث رسوایی دو گروه شد: اول کسانی که ادعای طرفداری از مردم و انقلاب دارند و دوم قدرت‌های جهانی مدعی حقوق بشر".

در ادامه آمده است : ایران اسلامی همواره با این دو گروه در حال مبارزه بوده است و اکنون وظیفه سنگین‌تری بر عهده داریم. حال که هر دو گروه با هم هماهنگ شده‌اند باید در برابر نیرنگ‌ها و دل زدگی‌هایی که از ترفند جدیدشان است با یک‌دلی و دل سپردگی به آیین اسلام ناب محمدی(ص) با تمام توان و ایجاد فضای مناسب و شایسته ایستاد.

در این بیانیه تصریح شده است: بنیاد فرهنگی هفتم تیر در راستای اهداف عالیه خود تلاش دارد یاد و خاطره شهدای والا مقام ترور به ویژه شهدای هفتم تیر را زنده نگه دارد و با حفظ پرچمی که شهدای مظلوم ترور برافراشتند انقلاب را تا رسیدن به سرمنزل مقصود تحت امر ولی امر مسلمین حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای حمایت نماید.

این پرچم به حول قوه الهی در محل یادمان شهدای هفتم تیر که معراج شهداست برافراشته خواهد شد و به لطف خدا و تحت امر ولایت فقیه در آینده نزدیک محل پرورش سربازان انقلاب خواهد بود. لازم می‌دانیم از تمامی سازمان‌ها و نهادهایی که در برپایی مراسم بزرگداشت بیست و هشتمین سالگرد شهدای هفتم تیر همکاری داشته‌اند قدردانی و تشکر نماییم.