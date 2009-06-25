اخبار کوتاه ورزشی آذربایجان شرقی

روز جمعه پنجم تیرماه، مراسم سالکرد درگذشت اعضای تیم اسکیت نوجوانان آذربایجان شرقی برگزار خواهد شد. در این روز جامعه ورزشی استان، پیشکسوتان، ورزشکاران و هیئت های ورزشی در سوگ اولین سالگرد پرپرشدن گلهای اسکیت آذربایجان شرقی به سوگ خواهند نشست.

تیم اعزامی اسکیت نونهالان استان آذربایجان شرقی به مسابقات قهرمانی کشور سال گذشته در ارومیه در مسیر خوی به سلماس دچار حادثه رانندگی شد و چهار بازیکن اسکیت نونهال به همراه سرپرست تیم و راننده به دیار باقی شتافتند.

در این حادثه دلخراش خودروی پژو 405 حامل ورزشکاران با یک دستگاه کامیون در مسیر خوی به سلماس تصادف کرد که بر اثر این تصادف خودروی پژو دچار حریق شده و شش سرنشین آن شامل: حسین سلطانپور سرپرست تیم ، امیر حسین عزاداری ورزشکار رده سنی 9 تا 10 سال ، میلاد فارغی ورزشکار رده سنی 11 و 12 سال ، فردین ابراهیمی ورزشکار رده سنی 11 تا 12 سال ، حسین ملازاده ورزشکار رده سنی 7 تا 8 سال و ناصر احمدی راننده خودرو به علت شدت جراحات وارده و سوختگی شدید به دیار باقی شتافتند.

مراسم سالگرد درگذشت این قهرمانان با حضور خانواده داغدار و حضور پرشور جامعه ورزشی استان در مسجد طوبی واقع در خیابان آزادی از ساعت 30/15 الی 30/17 برگزار خواهد شد.

کشتی گیر سنگین وزن رشته آزاد آذربایجان شرقی راهی باکو شد

ترکیب تیم منتخب کشتی آزاد ایران اعزامی به مسابقه های بین المللی کشتی جایزه بزرگ جام حیدر علی اف در جمهوری آذربایجان، از سوی کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد ایران مشخص شد و پرویز هادی کشتی گیر آزاد کار سنگین وزن آذربایجان شرقی جواز حضور در باکو را از آن خود کرد.

پرویز هادی کشتی گیر آزاد کار سنگین وزن آذربایجان شرقی در وزن120 کیلوگرم به همراه حمید سیفی برای استان و کشور افتخار آفرین خواهند شد. لازم به ذکر است، مسابقه های بین المللی کشتی جایزه بزرگ جام "حیدر علی اف" در روزهای 25 تا 28 تیر ماه در شهر باکو پایتخت جمهوری آذربایجان برگزار خواهد شد.

60 کماندار آذربایجان شرقی سیبل ها را هدف گرفتند

از سوی هیئت تیراندازی با کمان آذربایجان شرقی و به مناسبت سالروز شهدای هفتم تیر، مسابقات تیراندازی با کمان در دو رشته ریکرو و کامپوند و در دو رشته بخش آقایان و بانوان برگزار شد. این مسابقات با همکاری شرکت ایدم، در باشگاه شهید جعفریان تبریز برگزار شد.

در پایان این مسابقات و در بخش ریکرو بانوان آی نور دلال قدیم (تبریز )، رباب مددی (تبریز) و حمیرا محمدزاده (ارومیه) و در بخش ریکرو آقایان خلیل تیموری ، حامد فوری ( تبریز ) و بهرام تیمور زاده ( ارومیه ) صاحب عناوین اول تا سوم شدند.

همچنین لیلا سخایی فر ( تبریز ) ، سمیرا سخائی فر(تبریز) و پریسا شریف وند (ارومیه) در بخش بانوان و اکبر محمدی (ارومیه)، رضا کهتری (تبریز) و مهرداد خاتونی (تبریز)، برترین های رشته کامپوند در بخش بانوان و مردان بودند.

حسن ملکی رکابزن تبریزی به سومین مدال رقابتها دست یافت

رقابت‌های دوچرخه‌سواری قهرمانی پیست که در مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار میشد با نائب قهرمانی تمی آذربایجانشرقی به پایان رسید.

در مجموع رده‌بندی تیمی مسابقات قهرمانی پیست ایران تیم تهران با 902 امتیاز اول شد و تیم‌های آذربایجان شرقی با 822 امتیاز و لرستان با 691 امتیاز به ترتیب رده‌های دوم و سوم را از آن خود کردند.

در روز آخر که در رشته دور امتیازی که 90 دور و به مسافت 30 کیلومتر برگزار شد، علیرضا حقی از تیم تهران با کسب 100 امتیاز بر سکوی قهرمانی قرار گرفت و پس از وی آروین معظمی گودرزی از لرستان با 85 امتیاز و حسن ملکی میزان از آذربایجان شرقی با 75 امتیاز به ترتیب عناوین دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.

در این دوره از رقابتها در رشته دور امتیازی که 90 دور و به مسافت 30 کیلومتر برگزار شد حسن ملکی میزان از آذربایجان شرقی با 75 امتیاز به مدال نقره دست یافت و در رشته اسکراچ نیز مدال طلای این رشته را از آن خود کرد.

سحر نجعی و الهه اشرفیان تنیسور تبریزی در رقابتهای تنیس زیر 13 سال ITF در سوریه

رقابتهای تنیس دختران زیر 13 سال ITF زیر نظر فدراسیون جهانی تنیس در سوریه از 12 تیر برگزار خواهد شد و از ایران اسلامی سحر نجعی و الهه اشرفیان تنیسور های ارزنده تبریزی و قهرمانان تنیس دختران کشور راهی این رقابتها می شوند.