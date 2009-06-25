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۴ تیر ۱۳۸۸، ۱۳:۲۶

هاشم پور:

استراتژی توسعه صنعتی مازندران تدوین می شود

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنایع و معادن مازندران از تهیه و تدوین استراتژی توسعه صنعتی این استان در نیمه اول سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، مرتضی هاشم پور صبح پنج شنبه در نشست خبری به مناسب هفته صنعت و معدن اظهار داشت: استراتژی توسعه صنعتی استان بر اساس سند چشم انداز، قانون برنامه چهارم، استراتژی توسعه صنعتی کشور و سند راهبردی استان تدوین می شود.

وی ارتقاء جایگاه صنعت استان را در قانون برنامه پنجم از دیگر برنامه های این سازمان در سال جاری در بخش معدن اعلام کرد و افزود: راه اندازی دفتر راهنمای سرمایه گذاری و حمایت از تولید در هفته آینده، شناسنامه دار کردن واحدهای صنعتی، ارتقاء و توسعه خدمات الکترونیکی از دیگر برنامه های این سازمان در سال جاری است.

رئیس سازمان صنایع و معادن مازندران با اشاره به اینکه سفر هیئت دولت به مازندران محدودیت های صنعتی استان از بین رفت، خاطرنشان کرد: احداث کارخانه کک سازی سوادکوه، پتروشیمی در کیاسر و خودروسازی در بابل و کارخانه سیمان از صنایعی است از طریق سفرهای استانی در مازندران استقرار خواهد یافت.

وی میزان رشد حجم سرمایه گذاری در استان را در برنامه 5/4 درصد با سرمایه گذاری هزار و 780 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: در صورت رسیدن به این رشد مازندران در رتبه 14 از لحاظ اقتصادی در کشور قرار خواهد گرفت.

هاشم پور به اجرای طرح آمایش صنعتی و معدنی در مازندران با اعتبار 578 میلیارد تومان در قالب 35 طرح اشاره کرد و اظهار داشت: تاکنون 15 طرح در کمیسیون آمایش استان تصویب و به وزارتخانه ارسال شده که 11 طرح در شورای راهبردی صنعت کشور به بانک عامل معرفی شدند.

وی با بیان اینکه این طرح در طول سالهای 87، 88 و 89 در استان اجرا خواهد شد، تصریح کرد: از طرح های معرفی شده به بانک سه طرح موفق به انعقاد قرارداد با حجم سرمایه گذاری 80 میلیارد تومان با بانک عامل شده اند.

رئیس سازمان صنایع و معادن مازندران تعدا صنایع  فعال استان را دو هزار و 912 واحد اعلام کرد و یادآور شد: 580 واحد صنعتی در استان در حال احداث است.

به گفته وی، در حوزه معدن مازندران در سنگ فلورین، سنگ مرمرین و پوکه معدنی رتبه اول کشور و در زغال سنگ در رتبه دوم کشور قرار دارد.

کد مطلب 902206

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