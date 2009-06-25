استراتژی توسعه صنعتی مازندران تدوین می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، مرتضی هاشم پور صبح پنج شنبه در نشست خبری به مناسب هفته صنعت و معدن اظهار داشت: استراتژی توسعه صنعتی استان بر اساس سند چشم انداز، قانون برنامه چهارم، استراتژی توسعه صنعتی کشور و سند راهبردی استان تدوین می شود.

وی ارتقاء جایگاه صنعت استان را در قانون برنامه پنجم از دیگر برنامه های این سازمان در سال جاری در بخش معدن اعلام کرد و افزود: راه اندازی دفتر راهنمای سرمایه گذاری و حمایت از تولید در هفته آینده، شناسنامه دار کردن واحدهای صنعتی، ارتقاء و توسعه خدمات الکترونیکی از دیگر برنامه های این سازمان در سال جاری است.

رئیس سازمان صنایع و معادن مازندران با اشاره به اینکه سفر هیئت دولت به مازندران محدودیت های صنعتی استان از بین رفت، خاطرنشان کرد: احداث کارخانه کک سازی سوادکوه، پتروشیمی در کیاسر و خودروسازی در بابل و کارخانه سیمان از صنایعی است از طریق سفرهای استانی در مازندران استقرار خواهد یافت.

وی میزان رشد حجم سرمایه گذاری در استان را در برنامه 5/4 درصد با سرمایه گذاری هزار و 780 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: در صورت رسیدن به این رشد مازندران در رتبه 14 از لحاظ اقتصادی در کشور قرار خواهد گرفت.

هاشم پور به اجرای طرح آمایش صنعتی و معدنی در مازندران با اعتبار 578 میلیارد تومان در قالب 35 طرح اشاره کرد و اظهار داشت: تاکنون 15 طرح در کمیسیون آمایش استان تصویب و به وزارتخانه ارسال شده که 11 طرح در شورای راهبردی صنعت کشور به بانک عامل معرفی شدند.

وی با بیان اینکه این طرح در طول سالهای 87، 88 و 89 در استان اجرا خواهد شد، تصریح کرد: از طرح های معرفی شده به بانک سه طرح موفق به انعقاد قرارداد با حجم سرمایه گذاری 80 میلیارد تومان با بانک عامل شده اند.

رئیس سازمان صنایع و معادن مازندران تعدا صنایع فعال استان را دو هزار و 912 واحد اعلام کرد و یادآور شد: 580 واحد صنعتی در استان در حال احداث است.

به گفته وی، در حوزه معدن مازندران در سنگ فلورین، سنگ مرمرین و پوکه معدنی رتبه اول کشور و در زغال سنگ در رتبه دوم کشور قرار دارد.