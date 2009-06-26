  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۵ تیر ۱۳۸۸، ۹:۵۱

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: آموزه‌های قرآن کریم و تذکرات و تأکیدات معصومین همواره در موارد و موقعیتهای مختلف بهترین راهنما برای بشریت بوده و چون نسیمی زندگی‌بخش، روح انسان را نوازش می‌دهند .

آیه روز:

وَالَّذِینَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِی سَبِیلِ اللّهِ وَالَّذِینَ آوَواْ وَّنَصَرُواْ أُولَئِکَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کَرِیمٌ .

 کسانى که ایمان آورده و هجرت کرده و در راه خدا به جهاد پرداخته و کسانى که [مهاجران را] پناه داده و یارى کرده‏اند آنان همان مؤمنان واقعى‏اند براى آنان بخشایش و روزى شایسته‏اى خواهد بود .

سوره انفال، آیه 74       

ذکر روز جمعه:

حدیث امروز:

امام علی (ع) در نج البلاغه :

لا غنی کالعقل ، و لا فقر کالجهل ، و لا میراث کالادب و لا ظهیر کالمشاوره .

هیچ ثروتی چون عقل نیست و هیچ فقری چون جهل نیست . هیچ میراثی چون ادب نیست و هیچ پشتیبانی چون مشورت نخواهد بود .

کد مطلب 902212

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها