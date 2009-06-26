آیه روز:
وَالَّذِینَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِی سَبِیلِ اللّهِ وَالَّذِینَ آوَواْ وَّنَصَرُواْ أُولَئِکَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کَرِیمٌ .
کسانى که ایمان آورده و هجرت کرده و در راه خدا به جهاد پرداخته و کسانى که [مهاجران را] پناه داده و یارى کردهاند آنان همان مؤمنان واقعىاند براى آنان بخشایش و روزى شایستهاى خواهد بود .
سوره انفال، آیه 74
ذکر روز جمعه:
حدیث امروز:
امام علی (ع) در نج البلاغه :
لا غنی کالعقل ، و لا فقر کالجهل ، و لا میراث کالادب و لا ظهیر کالمشاوره .
هیچ ثروتی چون عقل نیست و هیچ فقری چون جهل نیست . هیچ میراثی چون ادب نیست و هیچ پشتیبانی چون مشورت نخواهد بود .
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