آیه روز:



وَالَّذِینَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِی سَبِیلِ اللّهِ وَالَّذِینَ آوَواْ وَّنَصَرُواْ أُولَئِکَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کَرِیمٌ .



کسانى که ایمان آورده و هجرت کرده و در راه خدا به جهاد پرداخته و کسانى که [مهاجران را] پناه داده و یارى کرده‏اند آنان همان مؤمنان واقعى‏اند براى آنان بخشایش و روزى شایسته‏اى خواهد بود .

سوره انفال، آیه 74

ذکر روز جمعه:

حدیث امروز:

امام علی (ع) در نج البلاغه :

لا غنی کالعقل ، و لا فقر کالجهل ، و لا میراث کالادب و لا ظهیر کالمشاوره .

هیچ ثروتی چون عقل نیست و هیچ فقری چون جهل نیست . هیچ میراثی چون ادب نیست و هیچ پشتیبانی چون مشورت نخواهد بود .