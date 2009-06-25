اکتشاف گاز در خراسان رضوی 17.5 میلیون یورو هزینه دارد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد محدث صبح پنجشنبه در نشستی خبری در محل استانداری خراسان رضوی افزود: پس از سه سال کار مطالعاتی از فروردین تا بهمن 87، با همکاری یک شرکت پیمانکار ایرانی، 522 کیلومتر از اراضی شمال شرق خراسان رضوی لرزه نگاری شده است که این امر منجر به استقرار یک دکل حفاری در 100 کیلومتری شمال شرق مشهد در سه راهی بزنگان و 15 کیلومتری مرزداران شد.

مدیر اکتشاف و عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران ضمن اشاره به اینکه از 3 هزار و840 متر حفاری پیش بینی شده تاکنون 130 متر انجام شده، خاطرنشان کرد: در عمق 2000 متری احتمالا به گاز خواهیم رسید و عملیات حفاری نیز تا 4 ماه دیگر به نتیجه مطلوب خواهد رسید.

وی تصریح کرد: علت چنین هزینه ای برای منطقه خراسان وجود میدان های گازی خانگیران و گنبدلی است.

محدث گفت: علاوه بر دکلی که اکنون در حال حفاری است، دو دکل دیگر نیز جهت حفاری در همین منطقه شمال شرق استان مستقر خواهد شد.

در ادامه استاندار خراسان رضوی نیز ضمن اشاره به اینکه دو میدان گازی موجود به شش استان همجوار دیگر نیز گازرسانی می کند، گفت: با افزایش مصرف در این استان دیگر نخواهیم توانست بقیه استانها را پشتیبانی کنیم و در صورتی که در این منطقه موفق به کشف گاز نشویم، هزینه زیادی به دوش دولت خواهد افتاد تا از پارس جنوبی برای استانهای شرقی خطوط انتقال ایجاد کند.

محمدجواد محمدی زاده به مشترک بودن میادین گازی مورد اکتشاف با کشورهای همسایه استان اشاره کرد و افزود: در صورتی که سرعت لازمه را در اکتشاف و بهره برداری داشته باشیم، مانند پارس جنوبی عقب نمی مانیم و این کار به لحاظ اقتصادی به نفع ماست.