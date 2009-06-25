700 مدرسه چهارمحال و بختیاری در تابستان امسال تعمیر می شود

ابوالقاسم علییاری در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: در صورت تخصیص صددرصدی این اعتبار تعمیر مدارس در سطح استان در تابستان سالجاری به اتمام خواهد رسید.

وی تصریح کرد: برای تعمیرات اساسی مدارس ابتدائی چهار میلیارد ریال، مدارس راهنمائی پنج میلیارد ریال، مدارس استثنائی یک میلیارد ریال، مدارس متوسطه نظری چهارمیلیارد ریال، مدارس هنرستانهای فنی و حرفه ای دو میلیارد ریال، مدارس کارودانش دو میلیارد ریال و ادارت آموزش و پرورش، کانونها و میادین ورزشی دو میلیارد ریال هزینه خواهد شد.

رئیس سازمان نوسازی مدارس این استان افزود: تمامی مدارسی که توسط سازمان نوسازی احداث می شوند براساس آیین نامه زلزله 2800 ایران طراحی واحداث می شوند.

ابولقاسم علی یاری افزود :حدود 95 درصد از فضاها با اسکلت بتونی و 5درصد از آنها با اسکلت فلزی نیمه پیش ساخته در مناطق کوهستانی وصعب العبور اجرا می شود.

وی بیان کرد: مدارس استان از نظر تجهیزات از مکانات آموزشی وکمک آموزشی در سطح کشوری برخوردار است و به خاطر اینکه وسایل کمک آموزشی و آموزشی به ترتیب از شرکت صنایع آموزشی و شرکت تجهیزات مدارس که هر دو وابسته به وزارت آموزش و پرورش است تهیه می شود از استاندارد کشوری بهره مند هستند.

علی یاری یاد آوری کرد: کلیه مدارس استان که توسط سازمان نوسازی مدارس احداث شده در حد نیاز ایمنی و مجهز هستند و امکانات لازم را برای تحصیل دانش آموزان استان فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه وضعیت مدارس شهرستان ها و روستای مناسب است، اشاره کرد:70 درصد فضای های شهری و روستایی در حد استاندارد احداث شده است.

علی یاری خاطرنشان کرد: سازمان نوسازی مدارس هیچ گونه مشکلی ندارد و براساس اعتبارات دریافتی کارهای خود را انجام می دهد و تمامی کارها باید با برنامه ریزی و به جد انجام شود.