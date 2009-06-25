مراسم بزرگداشت شهدای هفتم تیر در بهشت زهرا و محل حزب جمهوری اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه ای اعلام کرد : در آستانه فرا رسیدن بیست و هشتمین سالگرد شهادت شهیدان هفتم تیر و در راس آنان شهید بزرگوار، شهید مظلوم آیت الله دکتر سید محمد حسینی بهشتی ویژه مراسم بزرگداشت شهدای فاجعه هفتم تیر پنجشنبه چهارم تیرماه سال جاری بر مزار آن شهیدان والامقام واقع در قطعه هفتاد و دو تن بهشت زهرای تهران با حضور اقشار مختلف جامعه، مردم متین، مومن و انقلابی تهران، شخصیت های برجسته سیاسی- فرهنگی کشور و خانواده های معظم شهدا، جانبازان، آزادگان و ایثارگران انقلاب اسلامی و مجروحان و شاهدان زنده و عینی آن فاجعه برگزار می شود.

این مراسم ویژه که عصر پنجشنبه از ساعت 16:30 تا 18 در قطه هفتاد و دو بهشت زهرای تهران برگزار می شود همراه با مداحی و مرثیه سرایی و قرائت زیارت عاشورا است وطی آن مردم با نثارشاخه های گل بر مزار آن شهیدان و قرائت فاتحه به روح پرفتوح ایشان علو درجات و رحمت و مغرفت واسعه الهی را از آستان احدیت مسئلت می نمایند.

بنابراین گزارش همچنین در شامگاه چهارم تیرماه سال جاری مراسم روح بخش و پرفیض دعای کمیل به همراه برنامه خاطره گویی مجروحان، جانبازان و حادثه دیدگان فاجعه خونین هفتم تیر از جمله جانباز و شاهد عینی حادثه حجت الاسلام علی اصغر باغانی و سایر برنامه های بزرگداشت مقام شامخ و رفیع شهیدان والامقام این حادثه خونین با حضور اقشار مختلف جامعه، مردم مومن و انقلابی شهر تهران، خانواده های معظم شهدا، جانبازان، آزادگان و ایثارگران انقلاب اسلامی و سایر مسئولان ارشد نظام و شخصیت های برجسته کشوری، لشکری و سیاسی کشور در قتلگاه شهیدان هفتم تیر واقع در میدان بهارستان، چهارراه سرچشمه تهران، کوچه صیرفی پور (ذغالی ها)، محل سابق دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد شد.

براساس این گزارش، این مراسم به همراه اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء پنجشنبه این هفته در محل قتلگاه شهدای هفتم تیر از ساعت 9 شب آغاز می شود.

همچنین براساس گزارش اداراه کل روابط عمومی شوری هماهنگی تبلیغات اسلامی، مراسم دعای ندبه در قطعه هفتاد و دو تن بهشت زهرای تهران و برسر مزار شهیدان گرانقدر آن فاجعه از ساعت 6 صبح جمعه این هفته پنجم تیرماه لغایت 8 صبح برگزار خواهد شد.

جمعه شب نیز احمد قدیریان رئیس هیئت مدیره بنیاد فرهنگی هفتم تیر طی مراسمی در محل سابق حزب جمهوری اسلامی گزارشی از اجرای طرح ملی و بزرگ یادمان شهدای هفتم تیر ارائه خواهد کرد . قرائت دعای توسل و مداحی نیز از دیگر برنامه های این مراسم است .

بنا بر این گزارش همچنین شنبه شب در محل دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی پس از نماز مغرب و عشا در مراسم بزرگداشت شهدای هفتم تیر حجت الاسلام ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی سخنرانی خواهد کرد .

دفتر مرکزی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و دفتر تهران آن شورا به همراه تمامی ستادها و دفاتر استانی و شهرستانی، ستاد مرکزی بزرگداشت شهدای هفتم تیر و بنیاد فرهنگی- هنری هفتم تیر ازمردم مومن و قدرشناس و همیشه در صحنه تهران دعوت نموده تا با حضور پرشور و گسترده خود در ویژه مراسم این روزها یاد و خاطره و پیام شهیدان آن فاجعه را زنده نگه دارند.