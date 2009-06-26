ویسل باشچی مترجم ترک در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: پس از ترجمه چند اثر از ادبیات معاصر ایران تصمیم گرفتم این بار سراغ ادبیات کلاسیک ایران بروم. به همین دلیل در اولین قدم کتاب "تاریخ جهانگشای جوینی" را برای ترجمه به ترکی استانبولی انتخاب کردم.

وی افزود: این کتاب اگر چه نثر سختی دارد اما تصمیم گرفته ام آن را تا پایان ترجمه کنم وامیدوارم هر چه زودتر بتوانم آن را در ترکیه منتشر کنم.

وی که "روی ماه خداوند را ببوس" نوشته مصطفی مستور را به ترکی استانبولی برگردانده است، عنوان کرد: آثارفروانی از ادبیات ایران به ویژه ادبیات کلاسیک به زبان ترکی استانبولی ترجمه شده اما تا کنون کسی تاریخ عطاملک جوینی را ترجمه نکرده است.

باشچی ادامه داد: این کتاب سه مجلد است که ترجمه جلد اول آن به زودی تمام می‌شود و پس از پایان ترجمه بناست یک ناشر معتبر ترکیه‌ای آن را منتشر کند.

این مترجم بیان کرد: تصحیحهای مختلفی از این کتاب شده که همه آنها را در نظر گرفته‌ام اما منبع اصلی من برای ترجمه این کتاب تصحیح علامه قزوینی است.

تاریخ جهانگشای جوینی نوشته عطاملک بن محمد جوینی کتابی سه جلدی است که نویسنده در بخش نخست به بررسی تاریخ مغول (چنگیزخان و ایلخانان) پرداخته است . جلد دوم تاریخ حکومت خوارزمشاهیان را دربرمی گیرد و کتاب سوم به شرح و بیان اعتقادات فرقه اسماعیلیه اختصاص دارد.

باشچی همچنین از ترجمه "رساله سپهسالار" نوشته فریدون بن احمد معروف به سپهسالار خبر داد و گفت: پس از پایان ترجمه تاریخ جهانگشای جوینی ترجمه این رساله را که کهن ترین و مهمترین سندی است که تا کنون درباره زندگی مولانا جلال الدین به جا مانده است، شروع خواهم کرد.

سپهسالار یکی از مریدان مولانا بوده که چهل سال در مکتب خالق مثنوی و دیوان کبیر شاگردی کرده است. وی این کتاب را بر اساس اطلاعات این چهل سال نوشته است و بخش پایانی این رساله نیز افزوده پسر او جلال الدین است.

"رساله سپهسالار" برای اولین باردر اسفند ماه سال 85 با تصحیح سعید نفیسی توسط نشر سخن منتشر شد.

ویسل باشچی به همراه همسرش نزهت باشچی تا کنون آثار ادبی زیادی از نویسندگان ایرانی به زبان ترکی ترجمه کرده‌اند که از جمله آنها می‌توان به "کیمیا خاتون" ، "پیکر فرهاد" و "سمفونی مردگان" ، "نازلی" و "قصه‌های مجید" اشاره کرد.

وی دانشجوی دوره دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران است که پس از ترجمه آثاری از ادبیات معاصرایران به ترجمه آثار کلاسیک ایرانی رو آورده است.