طرح مونیتورینگ و مطالعات مدلینگ در سواحل هرمزگان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، رحیم ناصری فخر صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران گفت : اجرای این طرح بر اساس مناقصه ای بین المللی به دو شرکت ایرانی و فرانسوی واگذار شده است که در آینده نزدیک کار آن آغاز می شود.

وی اعتبار اجرای این طرح را 35 میلیارد ریال عنوان کرد و اظهار داشت: این پروژه مطالعاتی در یک دوره 2 ساله انجام می شود که محدوده ای به طول تقریبی 1100 کیلومتر، سواحل استان هرمزگان و جزایر را تحت پوشش قرار می دهد.

ناصری فخر خاطرنشان کرد: سواحل یکی از مهمترین مناطق کشور محسوب می شوند که طی سالیان اخیر در معرض حجم قابل توجهی از فعالیت های متنوع در حوزه های گوناگون قرار گرفته است به گونه ای که ساخت و سازهای ساحلی و دریایی به شدت افزایش یافته است.

وی افزود: متاسفانه به دلیل عدم وجود اطلاعات و داده های میدانی به میزان کافی در اغلب اوقات در این مناطق حساس نیل به اهداف بلند مدت کاربری میسر نبوده است به طوری که گاهی اثرات متقابل منفی در روند هیدرودینامیکی و ژئومورفولوژی منطقه باعث کاهش عمر مفید سازه های و بنادر می گردد.

معاون مهندسی و عمران اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان بیان کرد : سازمان بنادر به عنوان یکی از متولیان امور دریا و سواحل در راستای وظایف حاکمیتی خود و در ادامه مطالعات قبلی صورت گرفته از جمله طرح اندازه گیری پارامترهای دریایی، مدلسازی امواج دریاهای ایران و طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور، این طرح را تعریف و در مرحله اجرا دارد.

وی اندازه گیری پیوسته پارامترهای دریایی، شبیه سازی ریاضی پدیده های دریایی، بررسی مشکلات در مناطق خاص و تهیه بانک اطلاعات جمع آوری شده را از جمله اهداف اجرای این طرح عنوان کرد.

وی ابراز امیدواری کرد : این پروژه بتواند به عنوان منبع اطلاعاتی مناسب نیازهای پژوهشگران ، دانشجویان و مهندسان مشاور را نیز برآورده کند و مبنایی برای مطالعات بعدی باشد.