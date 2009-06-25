بهره برداری سریع منابع گازی خراسان رضوی به مصلحت کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمدجواد محمدی زاده صبح پنجشنبه در دیدار اعضای هئیت رئیسه مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران افزود: در فلات ایران دو منطقه به لحاظ منابع نفت و گاز از پتانسیل های خوبی برخوردار است که امروز به همت متخصصان ایرانی شاهد اقدامات خوبی در بهره برداری از این منابع در خراسان رضوی هستیم.

وی به وجود یک پهنه وسیع از منابع گازی در منطقه خراسان رضوی و سرخس که امتداد آن تا مناطقی در آسیای میانه و نزدیک روسیه شناسایی شده است، اشاره کرد و گفت: قطب این پهنه در قزاقستان و ترکمنستان و بخشی از دریای خزر است.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: حدود 45 سال پیش دکل های اکتشاف در منطقه گنبدلی و دولت آباد توسط مهندسان خارجی احداث شد که نتیجه آن، پالایشگاه گاز خانگیران و استخراج سالانه 45 میلیون متر مکعب گاز و پاسخگویی به نیاز گاز خراسان رضوی و 6 استان دیگر است.

محمدی زاده افزود: از 45 سال پیش تا سه سال گذشته که در سفر اول هیئت دولت به خراسان رضوی، آغاز مجدد عملیات اکتشاف در خراسان رضوی مصوب شد، هیچ گونه عملیات اکتشافی در استان انجام نشد و امروز با انجام مطالعات اجمالی از شمالی ترین منطقه خراسان رضوی در قوچان تا شرقی ترین منطقه در تایباد، امیدهای بسیاری برای وجود گاز در این مناطق ایجاد شده است.

وی جرات مهندسان ایرانی برای اجرای این گونه فعالیت ها، سرعت در اجرا و استفاده از آخرین تجهیزات و تکنیک های روز دنیا را از نکات ارزشمند عملیات اکتشاف درخراسان رضوی خواند و گفت: حتی اگر در نتیجه این فعالیت ها نفت و گازی کشف نشود، موفقیت بزرگی در تقویت اعتماد به نفس ایرانی و جرات آغاز کاری که 40 سال انجام نشده بود، کسب می شود.