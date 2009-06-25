توقیف شناور حامل بیش از 9 هزار قلم کالای قاچاق در قشم

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، علیرضا رزمی صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران افزود : ساعت 18 روز گذشته اکیپ گشتی یگان دریابانی شهرستان حین گشت زنی در آبهای ساحلی در موقعیت 3 مایلی جزیره هنگام یک فروند قایق موتوری حامل کالای قاچاق به ناخدایی "جاسم – ف" و ملوانی "حسن – الف" برخورد و دستور توقف آن را دادند.

رزمی خاطرنشان کرد: ناخدای شناور با مشاهده ماموران بدون توجه به ایست و سایر علائم هشدار دهنده با انجام مانورهای خطرناک اقدام به فرار کرد که پس از تعقیب و گریز نهایتا شناور توقیف و به پایگاه دریابانی شهرستان انتقال و در بازرسی بعمل آمده تعداد 9 هزار و 283 عدد انواع کالای قاچاق شامل پوشاک در انواع مختلف کشف و ضبط کردند.

کشف کالای قاچاق به ارزش 2 میلیارد ریال

فرمانده انتظامی شهرستان قشم خاطرنشان کرد : در اجرای مصوبات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور و همچنین انجام وظایف ذاتی روز گذشته شناسایی سرباندهای مهم قاچاقچیان و شناسایی محل دپوی کالا که به صورت غیر مجاز وارد جزیره می شود در دستور ویژه قرار گرفت.

وی بیان کرد : در این راستا ماموران با انجام تحقیقات لازم تعدادی انبار تجمع کالا در درگهان شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضایی به محل اعزام و در بازرسی از انبار مقادیر زیادی کالا قاچاق از انواع البسه و پوشاک در انواع مختلف به ارزش دو میلیارد ریال کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان قشم در پایان افزود : افرادی که تا کنون از عنوان منطقه آزاد سوء استفاده کرده اند و منطقه آزاد بهانه قرار داده اند برابر مصوبه به ستاد مبارزه با قاچاقچیان کالا وارز منبعد حتی انبارهای مجتمع های تجاری حاوی کالای بدون مجوز که از مبادی غیررسمی وارد جزیره کرده اند امنیت نخواهد داشت و با متخلفین برابر قانون برخورد خواهد شد.