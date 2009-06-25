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۴ تیر ۱۳۸۸، ۱۲:۰۵

با وجود مخالفت نتانیاهو؛

سارکوزی خواستار توقف شهرک سازی شد

سارکوزی خواستار توقف شهرک سازی شد

در حالی که نخست وزیر رژیم صهیونیستی صحبت کردن درباره توقف شهرک سازی را اتلاف وقت دانسته است،رئیس جمهوری فرانسه بار دیگر بر توقف شهرک سازی از سوی این رژیم تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه از پاریس، "نیکلا سارکوزی" روز گذشته از "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر راستگرای اسرائیل و رهبر حزب افراطی لیکود خواست تا ساخت تمام شهرکهای صهیونیست نشین در کرانه باختری را متوقف کند.

در بیانیه دولت فرانسه آمده است : "رئیس جمهوری فرانسه از اسرائیل خواسته است تا فوراً درباره تمام تدابیر ممکن به منظور اعتماد سازی با فلسطینی ها گفتگو و آن را با توقف کامل فعالیتهای شهرک سازی آغاز کند.

درخواست کشورهای عضو اتحادیه اروپا و آمریکا از رژیم اسرائیل برای توقف شهرک سازی در حالی است که نتانیاهو بارها بر این مسئله تاکید کرده است که صحبت درباره ممانعت از توسعه و گسترش شهرکها بی فایده است.

شهرک سازی، در کنار بازگشت آوارگان فلسطینی، و آینده بیت المقدس سه موضوع محوری در روند صلح اسرائیلی و فلسطینی به شمار می رود.

کد مطلب 902231

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