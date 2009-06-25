سارکوزی خواستار توقف شهرک سازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه از پاریس، "نیکلا سارکوزی" روز گذشته از "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر راستگرای اسرائیل و رهبر حزب افراطی لیکود خواست تا ساخت تمام شهرکهای صهیونیست نشین در کرانه باختری را متوقف کند.

در بیانیه دولت فرانسه آمده است : "رئیس جمهوری فرانسه از اسرائیل خواسته است تا فوراً درباره تمام تدابیر ممکن به منظور اعتماد سازی با فلسطینی ها گفتگو و آن را با توقف کامل فعالیتهای شهرک سازی آغاز کند.

درخواست کشورهای عضو اتحادیه اروپا و آمریکا از رژیم اسرائیل برای توقف شهرک سازی در حالی است که نتانیاهو بارها بر این مسئله تاکید کرده است که صحبت درباره ممانعت از توسعه و گسترش شهرکها بی فایده است.

شهرک سازی، در کنار بازگشت آوارگان فلسطینی، و آینده بیت المقدس سه موضوع محوری در روند صلح اسرائیلی و فلسطینی به شمار می رود.