تهیه سند توسعه شهرستانهای گلستان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عباس نیاوند پیش از ظهر پنجشنبه در کارگروه آمایش، توسعه و محیط زیست استان در گرگان افزود: تهیه سند توسعه شهرستانهای استان به منظور تدوین هدفها، راهبردها، راهکارها و اقدامات کلیدی و برای تحقق اهداف و راهبردهای سند ملی توسعه استان ضروری است.

وی اظهار داشت: باید در سند آمایش استان به دنبال جایگاه بخش‌ها در تعامل متقابل بین‌بخشی و فرابخشی در پیشبرد توسعه باشیم.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در آمایش سرزمین باید به استان به شکل جامع نگاه شود و به توانمندی‌ها و تنگناها توجه کرد و با هدف به سوی تعیین نقشه ملی و اجرای چشم‌انداز 20 ساله حرکت کرد.

به گفته نیاوند، هدف اصلی از تدوین مطالعات آمایش سرزمین، ایجاد تعادل منطقه ای با استفاده از عنصر انسان، فعالیت و فضا است.

معاون برنامه ریزی استاندار گلستان بیان داشت: در این سند باید به مواردی نظیر وجود منابع غنی و اثرات رشد و توسعه آینده آن بر محیط زیست، اسکان جمعیت، تأمین فضای مورد نیاز و ارائه خدمات با توجه به افزایش جمعیت در آینده توجه شود.

وی یادآورشد: این طرح نقش مؤثری در تعمیم سازی برای مدیران دستگاههای اجرایی ایفا می کند اضافه کرد: در همین راستا اطلاعات دستگاهها باید به طور دقیق به ثبت برسد و در مواقع ضروری و مورد نیاز مورد استفاده قرار گیرد.

وی عنوان کرد: بدون اینکه به زیرساخت های طبیعی و عرصه های زیست محیطی کمترین آسیبی را برسانیم، با چیدمانی صحیح از آمایش سرزمینی می توانیم به همه نیازهای کشور و استان جامه عمل بپوشانیم و با ارائه و بکار گیری تمامی پتانسیل ها ، می توانیم به طبیعت و اکوسیتم وحفظ زنجیره طبیعی کمک کنیم.