قیمت پایین پنبه مانع کشت و توسعه این محصول در بردسکن است

به گزارش خبرنگار مهر در بردسکن، امید ترشیزی پیش ازظهر پنجشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: برای رفع شدن این مشکل و ترغیب کشاورزان به کشت این محصول پیشنهاد می شود نرخ خرید تضمینی این محصول با قیمت مناسب در نظر گرفته شود.

مدیر جهاد کشاورزی بردسکن گفت: پنبه که در محصولات زراعی دارای بیشترین ارزش افزوده است و سهم به سزایی در ایجاد اشغال دارد در شهرستان بردسکن کشت غالب بهاره محسوب می شود.

وی بیان داشت: در سال جاری که کشت این محصول پایان یافته است میزان دو هزار و 723 هکتار از اراضی زراعی شهرستان به کشت این محصول اختصاص یافته که این میزان شامل هزار و 497 نفر پیمانکار کشت پنبه است.

مدیر جهاد کشاورزی بردسکن بیان داشت: در همین راستا میزان 953 تن انواع کودهای شیمیایی و مقدار 220 بذر اصلاح شده و رامینی در طبقه الیت و سوپر الیت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است و در راستای بهبود وضعیت تولید مزارع پنبه در مناطقی که دارای میانگین عملکرد کمتر از میانگین تولید شهرستان هستند، در سطح 400 هکتار طرح مدیریت جامع مزارع پنبه با نظارت و همکاری کشاورزان در حال اجرا است.

ترشیزی همچنین با اشاره به پیش بینی برداشت 20 هزار تن گندم از شهرستان بردسکن افزود: در سال زراعی (88 – 87) شش هزار و 400 هکتار از اراضی زراعی این شهرستان به کشت محصول گندم اختصاص یافته که در همین راستا میزان دو هزار و 340 تن انواع کودهای شمییایی ماکرو و میکرو و میزان 240 تن بذر اصلاح شده بین کشاورزان توزیع شد.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط اقلیمی نسبتا مناسب در سال زراعی جاری به دلیل ریزش نزولات آسمانی با پراکنش مناسب به خصوص در فصل بهار و از طرفی دمای متعادل هوا نسبت به سالهای قبل وضعیت عملکرد مزارع گندم مطلوب ارزیابی و میانگین عملکرد مزارع سه هزار و 200 کیلوگرم برآورد می شود و برداشت این محصول با 54 دستگاه کمباین و 15 دستگاه دروگر در حال انجام است که پیش بینی می شود از مجموع مزارع زیر کشت گندم در این شهرستان حدود 20 هزار تن گندم برداشت شود.

مدیر جهاد کشاورزی بردسکن گفت: برآورد می شود میزان 11هزار تن گندم برداشت شده به عنوان گندم مازاد بر مصرف کشاورزان تحویل مراکز خرید شود ضمن اینکه میزان هزار و 200 تن بذر گواهی شده از مزارع تکثیر بذر شهرستان در ارقام مختلف نیز تولید خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به قیمت پایه خرید تضمینی این محصول (305 تومان به ازا هر کیلوگرم) ارزش گندم تولید شهرستان مبلغ 61 میلیاردریال برآورد می شود.