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۴ تیر ۱۳۸۸، ۱۴:۳۶

نیازهای ورزشی بانوان گلستان تامین نشده است

نیازهای ورزشی بانوان گلستان تامین نشده است

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر خانواده و بانوان استانداری گلستان گفت: در سالهای اخیر به توسعه فضا های ورزشی بانوان توجه خوبی شده اما نیازهای آنها در امر ورزش بیشتر از این است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، نصرت بابایی پیش از ظهر پنجشنبه در اختتامیه مسابقات ورزشی بانوان ادارات استان افزود: ورزش بانوان بعنوان یک ضرورت باید مورد توجه قرار گیرد.
 
وی اظهار داشت: برگزاری این مسابقات گامی است در جهت توجه دادن به امر ورزش بانوان بوده و ورزش بانوان علاوه بر تامین سلامتی روحی و جسمی آنها باعث می شود که با روحیه شاد و با نشاط در خانواده حضور یافته و نقش آفرینی کنند.

بابایی تاکید کرد: زنان باید وقت ویژه ای را به ورزش خود اختصاص دهند و این موضوع پیر و جوان نمی شناسد و هر خانمی در هر سنی به فعالیتهای ورزشی نیاز دارد.

مدیرکل دفتر خانواده و بانوان گلستان بیان داشت: بانوان شاغل در ادارات نیز با توجه به یکنواختی کار و نداشتن تحرک لازم در محیط کار باید به ورزش توجه جدی داشته و مدیران دستگاهها لازم است زمینه پرداختن به ورزش را برای بانوان فراهم نمایند.

مسابقات بانوان شاغل درادارت در 10رشته از جمله آمادگی جسمانی، شنا، گلف، شطرنج، همگانی (طناب کشی و دارت) تنیس روی میز، بدمینتون، والیبال و تیراندازی برگزار شد.  

کد مطلب 902236

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