نیازهای ورزشی بانوان گلستان تامین نشده است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، نصرت بابایی پیش از ظهر پنجشنبه در اختتامیه مسابقات ورزشی بانوان ادارات استان افزود: ورزش بانوان بعنوان یک ضرورت باید مورد توجه قرار گیرد.



وی اظهار داشت: برگزاری این مسابقات گامی است در جهت توجه دادن به امر ورزش بانوان بوده و ورزش بانوان علاوه بر تامین سلامتی روحی و جسمی آنها باعث می شود که با روحیه شاد و با نشاط در خانواده حضور یافته و نقش آفرینی کنند.

بابایی تاکید کرد: زنان باید وقت ویژه ای را به ورزش خود اختصاص دهند و این موضوع پیر و جوان نمی شناسد و هر خانمی در هر سنی به فعالیتهای ورزشی نیاز دارد.

مدیرکل دفتر خانواده و بانوان گلستان بیان داشت: بانوان شاغل در ادارات نیز با توجه به یکنواختی کار و نداشتن تحرک لازم در محیط کار باید به ورزش توجه جدی داشته و مدیران دستگاهها لازم است زمینه پرداختن به ورزش را برای بانوان فراهم نمایند.

مسابقات بانوان شاغل درادارت در 10رشته از جمله آمادگی جسمانی، شنا، گلف، شطرنج، همگانی (طناب کشی و دارت) تنیس روی میز، بدمینتون، والیبال و تیراندازی برگزار شد.

