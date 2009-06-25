همایش "اسلام و دموکراسی در ایران و اندونزی" برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کمال وندی سفیر ایران طی سخنانی با اشاره به نقش و قدرت بازیگری منطقه ای و بین المللی کشور ایران ، انقلاب اسلامی را تلاشی برای ارائه تفسیر و تعریف جدیدی از ارزشها و جایگاه انسان بر اساس آموزه های الهی دانست.

وی افزود: امروزه کشورهای غربی در حالی دم از عدالت ، نقض حقوق و ارزشهای انسانی می زنند که خود دستشان به خون هزاران انسان در افغانستان ، عراق و فلسطین آلوده بوده و لیبرال دموکراسی غرب به دلیل نگاه مادی خود به انسان آن را در حد حیوان و نیازهای حیوانی پائین آورده است .

کمال وندی تأکید کرد: باید با همت مشترک ارزشهای اسلامی و انسانی و چهره اسلام را به خوبی معرفی کرد. امام خمینی (ره) تاکید داشتند برای فهم درست از اسلام نمی توان تنها از فقه و شریعت بهره گرفت بلکه بهره گیری از فلسفه و عرفان و راه کشف و شهود و همچنین آموختن از دیگران ضروری است .

کمال وندی با اشاره به حوادث و جریانات اخیر در کشورمان این منازعات را موضوعی خانوادگی در میان گروهها وجریانات داخل نظام دانست و به نقش و هزینه کشورها ورسانه های غربی از جمله انگلیس در بزرگنمایی و تحریک این حوادث پرداخت و تاکید کرد: به دلیل ماهیت ذاتی انقلاب اسلامی که مدافع مستضعفان و مظلومان همانند ملت مظلوم فلسطین می باشد از هر حرکتی که منجر به تضعیف ایران در داخل و خارج شود حمایت می نمایند.

دکتر منصور میر احمدی استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی نیز با پرداختن به دو مبحث رابطه اسلام و دموکراسی و دموکراسی در ایران ؛ به تفاوتهای دموکراسی اسلامی و لیبرال دموکراسی غربی و همچنین دموکراسی مبتنی بر نظام سوسیالیستی پرداخت و با اشاره به تحولات سیاسی اجتماعی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، ایجاد پیوند میان دین و سیاست و پی ریزی حکومت بر پایه نظام ولایت فقیه را از دستاوردهای انقلاب اسلامی دانست که توانسته ضمن رعایت اصل استقلال ، آزادی و حق مشارکت مردمی، مفاهیم و تعریف جدید و متفاوتی از دموکراسی رایج در غرب ارائه دهد.

وی افزود: اسلام با دموکراسی هیچگونه تضاد و تقابلی نداشته و اعمال برخی چارچوبها و محدودیتها ناشی از تفاوت در نوع نگاه اسلام و غرب به مقوله دموکراسی است .

احمدی ضمن تشریح تاریخچه بحث دموکراسی در ایران ، گفت: احیای اسلام سیاسی در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی وجود ارتباط تنگاتنگ دین و سیاست را به اثبات رساند و بر نقش تعیین کننده مشارکت مردم در مقبولیت و مشروعیت قانونی نظام تأکید کرد.

سلابیلا ، معاون مرکز تحقیقات خاورمیانه نیز طی سخنانی با موضوع درسهایی که می توان از تجربه دموکراسی در ایران آموخت ضمن تشریح نقش علما و روحانیون در تغییر رژیم شاه و برقراری جمهوری اسلامی در ایران ، گفت: در دوره قبل از انقلاب این سفارت امریکا بود که در خصوص انتخابات مجلس و نتیجه آن تصمیم می گرفت و با دولتهایی که با اراده و خواست مردم روی کار آمده بودند بشدت مقابله و آنها را سرنگون می کرد .

وی نیز با اشاره به جریانات سیاسی اصول گرا و اصلاح طلب و نقش روحانیون و علما در در این دو جریان سیاسی ، خاطر نشان ساخت: رسانه های غربی حوادث اخیر در ایران را بهترین فرصت برای مقابله با ایران دیدند و با سیاهنمایی و بزرگ کردن اتفاقات در صددند تا مسیر بازگشت مجدد خود به ایران را بیابند.

دکتر سیاف بصری استاد علوم سیاسی دانشگاه پارامدینه نیز ضمن تشریح تفاوت ماهوی لیبرال دموکراسی غرب با دموکراسی اسلامی و شرقی اظهار داشت: به دلیل تفاوت و اختلاف فاحش فرهنگی و اجتماعی جوامع اسلامی و شرقی با جوامع غربی نمی توان در این کشورها از مدل لیبرال دموکراسی به سبک غرب پیروی کرد چرا که اصولا فلسفه سیاسی لیبرال دموکراسی موجب بروز برخی تناقض ها شده چالشهای اساسی مانند متزلزل کردن نهادهای سنتی را بدنبال دارد.

این محقق علوم سیاسی با اشاره به فرایند دموکراسی در دو کشور ایران و اندونزی تاکید کرد: می بایستی این دو کشور مدل جدیدی از دموکراسی مبتنی بر ارزشهای فرهنگی و دینی به جهان ارائه دهند.