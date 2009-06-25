عده ای قصد ایجاد مانع برای رشد علمی کشور دارند

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز داوودی صبح پنجشنبه در حاشیه بازدید از حوزه امتحانی کنکور سراسری در جمع خبرنگاران گفت: کشور در زمینه علم و فناوری پیشرفتهای بسیاری به ویژه در دولت نهم داشته است و همین امر باعث شده دنیا متوجه شود که اگر مردم ایران بخواهند وارد عرصه های علمی شوند ایران در جایگاه بالایی قرار می گیرد.

وی افزود: شاهد تلاشهای بسیاری برای ایجاد موانع رشد علمی کشور بوده ایم در بحث هسته ای برای ما موانعی ایجاد کردند اما علیرغم این جوانان با سرعت پیش می روند و دولت دهم فعالیتهای فراگیر علمی را گسترش می دهد.

معاون اول رئیس جمهور اضافه کرد: در روزهای اخیر دامنه چنین حرکتهایی را در داخل کشور نیز مشاهده می کنیم یک عده که معلوم نیست از کجا پول گرفته اند با توجه به اعترافی که خودشان کرده اند نزدیک به 80 میلیون دلار و 400 میلیون دلار پول برای اینکه در کشور نا امنی ایجاد کنند گرفته اند و حتی به ضرب و شتم دانشجویان بسیجی و حزب الهی پرداخته اند و می خواهند در محیط دانشگاهی جوی ایجاد کنند که مانع فضای علمی موجود در دانشگاهها شود.

وی با بیان اینکه ما در سال 2007 در 7 رشته در سطح بین المللی به جایگاههای برتر دست یافتیم، گفت: این افراد سابقه کشور ما را در دستیابی به علم و فناوری دارند و می دانند که وقتی کشور حرکت علمی را انجام دهد چه می کند.

داوودی اظهار داشت: با این حال مردم ما آگاه و دارای شعور بالای سیاسی هستند و تشخیص می دهند که اغتشاش از کدام ناحیه است بنابراین خودداری های لازم را انجام می دهند و ان شاء الله فضای آرام در کشور ایجاد می شود و دولت دهم با تمام توان محیطهای علمی را ایجاد می کند.