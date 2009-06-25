69 درصد آب استحصالی خراسان رضوی توسط 39 درصد روستاییان مصرف می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد دانشگر ظهر پنجشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران با اشاره به معافیت مشترکانی که مصرف آب شرب آنها کمتر از هفت متر مکعب است اظهار داشت: در سال گذشته 31 درصد مشترکان تا هفت مترمکعب مصرف داشته و حدود 30 درصد مشترکان روستایی تا حد الگوی مصرف که 15 مترمکعب است از آب شرب سالم و بهدشتی استفاده کرده اند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی گفت: قیمت تمام شده هرمترمکعب آب شرب روستاهای استان حدود سه هزار ریال است که متوسط دریافتی از مشترکان حدود 419 ریال است که تفاوت قیمت به صورت کمک زیان به شرکت تزریق می شود.

وی رسانه ها را یکی از تاثرگذارترین عوامل اطلاع رسانی در خصوص اصلاح الگوی مصرف نام برد و افزود: رسانه ها می توانند با آگاهی بخشی به مخاطبان نقش بسیار موثری در فرهنگ سازی اصلاح الگوی مصرف داشته باشند.

دانشگر در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده این شرکت در سال گذشته در محورهای مختلف بیان داشت: یکی از محورهای فعالیتها، تلاش برای تکمیل پروژه های نیمه تمام بود که در سال گذشته با تکمیل و بهره برداری از پروژه های نیمه تمام، 96روستا با بیش از 53 هزار و 812 نفر از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی برخوردار شدند.

وی همچنین با اشاره به اصلاح و بازسازی و توسعه اجرای شبکه های توزیع و انتقال 163 روستا با جمعیت 125 هزار نفر عنوان کرد: برای تحقق اهداف یاد شده بیش از 500 میلیارد ریال هزینه شده است.

مدیرعامل و رئیس هئیت مدیره شرکت آب وفاضلاب روستایی خراسان رضوی، اجرای پروژه های ضربتی را برای مقابله با خشکسالی از جمله اقدامات سال گذشته عنوان کرد و افزود: در سال گذشته با حمایت استانداری و ستاد حوادث غیرمترقبه استان 100 میلیارد ریال اعتبار برای مقابله با خشکسالی اختصاص یافت که اقداماتی از جمله حفر 94 حلقه چاه با ظرفیت 820 لیتر در ثانیه، کف شکنی، تجهیز و بهسازی 151 حلقه چاه، احداث و راه اندازی 36 ایستگاه پمپاژ و لوله گذاری 450 کیلومتری خط انتقال و شبکه توزیع صورت گرفت.

وی با بیان اینکه تا ابتدای سال 87 هیچ پروژه فاضلاب روستایی در دستور کار نبود و اعتباری نیز در نظر گرفته نشده بود، گفت: در سال گذشته چهار پروژه فاضلاب در سطح روستاهای استان مبادله موافقت نامه آن با اعتباری بالغ بر 40میلیارد ریال انجام شد.

دانشگر اظهار امیدواری کرد: در نیمه اول سال جاری دو پروژه فاضلاب روستایی با هزار و 100 انشعاب در سطح استان به بهره برداری برسد.

وی مهمترین چالش پیش روی شرکتهای آب و فاضلاب را تغییر کیفیت منابع آبی و فرسودگی شبکه های توزیع و انتقال دانست و گفت: حدود یک سوم از 600 دشت موجود در کشور با بحران آب مواجه هستند که با برداشت بی رویه و نفوذ آبهای شور به سمت آبهای شیرین، مشکلاتی را به وجود آورده است.

دانشگر به فرسودگی شبکه های آب شرب اشاره کرد و افزود: در حال حاضر حدود 29 درصد آب استحصالی هدر می رود که میانگین جهانی آن 80 درصد کمتر از این مقدار است.

دانشگر با اشاره به اینکه برنامه های این شرکت در سال جاری بر سه محور اصلاح مبانی فنی و مهندسی، اصلاح تعرفه ها و قوانین و فرهنگ سازی و اطلاع رسانی مصرف بهینه آب شرب استوار است، خاطر نشان کرد: امیدواریم با اقداماتی که حول این محورها انجام خواهد شد، نتایجی از جمله کاهش 2.5 درصدی سرانه مصرف، کاهش پنج درصدی هدررفت آب در بخش توزیع با نوسازی و بازسازی شبکه ها و برخورداری تمامی روستاهای بالای 20 خانوار استان از آب شرب سالم و بهداشتی را به همراه داشته باشیم.

وی همچنین تعداد روستاهای فاقد شبکه آبرسانی را حدود 201 روستا با جمعیت 126 هزار نفر عنوان کرد و گفت: با اعتباری که در سال جاری اختصاص خواهد یافت، 112 روستا با جمعیت 64 هزار و 542 نفر از آب شرب سالم و بهداشتی بهره مند می شوند.