کاهش 41 درصدی کشفیات مواد مخدر در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، ‌محمدعلی نصرتی ظهر پنجشنبه در آئین تجلیل از فعالان مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی،‌ بدون اشاره به دلیل یا دلایل کاهش کشفیات مواد مخدر در استان، افزود: در سه ماهه نخست سال 87 بیش از یک هزار و 341 کیلوگرم انواع مواد مخدر در آذربایجان شرقی کشف شده بود که این میزان در مدت مشابه سال جاری به حدود 791 کیلوگرم رسده است.

وی اظهار داشت: کشفیات تریاک، هروئین و حشیش در آذربایجان شرقی در سه ماه نخست امسال به ترتیب برابر با 13 ‌و 97 درصد بوده است.

نصرتی اضافه کرد: همچنین در این مدت بیش از یک هزار و 300 معتاد پرخطر آذربایجان شرقی دستگیر و جمع آوری شده اند که نزدیک 900 نفر از آنان به مراکز دولتی و حدود 400 نفر دیگر در مراکز خصوصی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و بهزیستی معرفی شده اند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی ادامه داد: با وجود اینکه آذربایجان شرقی در مقایسه با سایر استان های آلوده به مواد مخدر در ردیف استان های سفید کشور محسوب می شودولی افزایش روزافزون پدیده اعتیاد در بین جوانان و نوجوانان و همچنین کاهش سن اعتیاددر استان قابل تامل است.

وی گفت: عمده مصرف مواد مخدر در آذربایجان شربقی شامل تریاک،‌ حشیش و هروئین و اخیراً مواد مخدر صنعتی از نوع صنعتی از جمله شیشه و کریستال است.

به گفته این مسئول، اخیراً تعدادی کارخانه و کارگاه تولید مواد مخدر صنعتی در تبریز، شناسایی و متلاشی شده اند.

در این آئین از 66 فعال برتر مبارزه با مواد مخدرآذربایجان شرقی تجلیل و قدردانی شد.