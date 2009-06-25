روزانه 500 دستگاه موتور سیکلت در مشهد توقیف می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سرهنگ حمیدرضا جعفری ظهر پنجشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: در حالی که پلیس راهنمایی و رانندگی بارها به موتورسیکلت سواران در خصوص رعایت قوانین و مقررات رانندگی هشدار داده است اما برخی از موتورسیکلت سواران این هشدارها را جدی نمی گیرند به گونه ای که تنها در مشهد به طور میانگین روزانه 500 دستگاه موتورسیکلت توقیف می شود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: این در حالی است که روزانه برای تعداد زیادی موتور سیکلت نیز در مشهد اعمال قانون می شود.

سرهنگ جعفری بیان داشت: در حال حاضر بالغ بر 570 هزار دستگاه موتورسیکلت در خراسان رضوی در حال تردد است که پلیس به همه آن ها توصیه می کند تا در همه مواقع و به طور کامل قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند.

وی بیان داشت: از آنجا که شرایط خرید موتور سیکلت آسان است در برخی از مواقع وقتی موتورسیکلت توسط پلیس توقیف و به پارکینگ انتقال می یابد، مالک برای دریافت آن مراجعه نکرده است به گونه ای که در حال حاضر بالغ بر 12 هزار دستگاه موتورسیکلت در پارکینگ ها وجود دارد که مالکان آنها برای تحویل مراجع نکرده اند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان رضوی تصریح کرد: در قوانین و آئین نامه های راهنمایی و رانندگی هیچ فرقی بین راننده موتورسیکلت و خودرو وجود ندارد و همه رانندگان وسیله نقلیه موظف به رعایت کامل قانون هستند.